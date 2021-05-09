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    На Рівненщині у ДТП загинули водій та немовля (фото)

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    На Рівненщині у ДТП загинули водій та немовля - На Рівненщині у ДТП загинули водій та немовля (фото)
    На Рівненщині у ДТП загинули водій та немовля
    Фото: Нацполіція

    До лікарні доставили пасажирку Audi та водія мікроавтобуса

    Унаслідок ДТП у Рівненському районі сьогодні загинули водій та маленька дитина. Про це повідомляє поліція Рівненської області у Фейсбуці.

    «Смертельна автопригода сталася сьогодні, девятого травня, близько 16:40 на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Колоденка. Попередньо встановлено, що внаслідок зіткнення автомобіля Audi та Mercedes-Benz загинув водій легковика та немовля», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що до лікарні доставили пасажирку Audi та водія мікроавтобуса.

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    На Рівненщині у ДТП загинули водій та немовля (фото)
    На Рівненщині у ДТП загинули водій та немовля (фото)
    На Рівненщині у ДТП загинули водій та немовля (фото)
    На Рівненщині у ДТП загинули водій та немовля (фото)
    Фото: Нацполіція

    На місці працює слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 та обласного управління поліції, а також рятувальники.

    Дорожній рух регулюють патрульні поліцейські.

    Теги: ДТП водій немовля Audi
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