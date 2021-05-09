На Рівненщині у ДТП загинули водій та немовля (фото)

На Рівненщині у ДТП загинули водій та немовля

До лікарні доставили пасажирку Audi та водія мікроавтобуса

Унаслідок ДТП у Рівненському районі сьогодні загинули водій та маленька дитина. Про це повідомляє поліція Рівненської області у Фейсбуці.

«Смертельна автопригода сталася сьогодні, девятого травня, близько 16:40 на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Колоденка. Попередньо встановлено, що внаслідок зіткнення автомобіля Audi та Mercedes-Benz загинув водій легковика та немовля», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до лікарні доставили пасажирку Audi та водія мікроавтобуса.

На місці працює слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 та обласного управління поліції, а також рятувальники.

Дорожній рух регулюють патрульні поліцейські.