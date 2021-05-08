В Одесі оштрафували водія трактора, який повз, відштовхуючись від дороги ковшем

Водій трактора рухався вулицею Фонтанська дорога за допомогою ковша, руйнуючи при цьому асфальтне покриття

Патрульні поліціянти притягнули до відповідальності водія за пошкодження шляху

У Одесі патрульні поліціянти оштрафували водія трактора, яких рухався, відштовхуючись від дороги ковшем. Як ідеться у повідомленні пресслужби відомства, упіймали порушника за допомогою відео, викладеного у соцмережах.

«Водій трактора рухався вулицею Фонтанська дорога за допомогою ковша, руйнуючи при цьому асфальтне покриття дороги», – заявили у патрульній поліції Одеської області.

Інспектори відділу безпеки дорожнього руху встановили особу водія та склали на нього адміністративний протокол за ст. 139 (Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів щодо їх усунення) КУпАП.

Раніше повідомлялося, що на трасі Одеса-Рені згорів ущент елітний Lexus ES 250.

Також у Одесі нетверезі чоловіки напали на дитину на дитячому майданчику. Хлопчик зробив їм зауваження за розпивання алкоголю в місці, призначеному для дітей. У результаті один з чоловіків схопив дитину за шию. Все закінчилося викликом поліції.

Крім того, Служба безпеки України викрила і припинила діяльність мережі інтернет-агітаторів та «ботоферми» в Одесі. Зловмисники поширювали фейкову інформацію, спрямовану на розпалення міжнаціональної ворожнечі та пропаганди сепаратизму. Так, оперативники встановили, що п’ятеро мешканців Одеси виконували замовлення кураторів на зйомку, публікацію та поширення неправдивої інформації про ситуацію в Україні. Планувалося, що сюжети будуть висвітлюватися, серед іншого, у російських ЗМІ. Таким чином зловмисники хотіли створити «потрібну інформаційну картинку» напередодні та під час травневих свят.