Чи може поліція зупинити автомобіль через відсутність страховки

Чи може поліція зупинити автомобіль через відсутність «автоцивілки»

Відсутність в базі МТСБУ інформації про страховий поліс не є підставою для зупинки транспортного засобу поліцією

Працівники поліції знайшли зручну причину для зупинки автомобілів. Поліцейські перевіряють по базі МТСБУ, чи мають автомобілі страхові поліси за номерним знаком. Якщо в базі відсутня інформація про страховий поліс на автомобіль, то інспектори одразу його зупиняють.

У одній з таких ситуацій, працівники поліції перевірили в базі номер автомобіля та виявили, що на автомобіль відсутній страховий поліс. Інспектори зупинили автомобіль та попросили пред’явити страховий поліс.

Як підставу зупинки озвучили відсутність інформації про виданий поліс в базі МТСБУ.

У відповідь водій повідомив, що він не порушував ПДР і не вчиняв ДТП, а отже вимоги інспектора пред’явити страховий поліс є незаконними, повідомляє «Дорожній адвокат».

Інспектори відхилили аргументи водія і вручили йому на місці зупинки постанову про накладення штрафу за відсутність полісу у розмірі 425 грн.

Водій не погодився із рішенням працівників поліцію та оскаржив постанову у суді.

Суд дослідив, що підставою для зупинки транспортного засобу стала перевірка наявної на офіційному сайті МТСБУ інформації, за якою у даного автомобіля був відсутній чинний страховий поліс. При цьому судом встановлено, що інших фактів порушень ПДР водій не допускав.

Враховуючи відсутність факту порушення водієм ПДР, законні підстави для здійснення контролю за наявністю у водія вказаного полісу відсутні.

З урахуванням зазначеного, суд дійшов висновку, що наявна в базі МТСБУ інформація про відсутність полісу не є підставою для зупинки транспортного засобу. А тому вимога інспектора про зупинку транспортного засобу та пред`явлення документів і зокрема страхового поліса у такому випадку є незаконною.

За наслідками розгляду справи суд скасував штраф поліції.