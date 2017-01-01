У Харкові під час руху загорівся тролейбус
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Харківський тролейбус
Водій оперативно вивів людей на вулицю і намагався загасити вогонь самостійно
В середу ввечері, 29 листопада, у Харкові сталася пожежа в тролейбусі під час руху на Салтівському шляхопроводі.
Як повідомив директор департаменту зв'язків з громадськістю та інформації Харківської міськради Юрій Сидоренко, на момент займання в тролейбусі було кілька пасажирів.
Зазначається, що водій оперативно вивів людей на вулицю і намагався загасити вогонь самостійно.
«Сталося це в районі 18:30. Тролейбус був практично порожній, вже йшов у депо», - написав Сидоренко на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, попередня версія пожежі – коротке замикання.
Нагадаємо, 28 листопада у Києві на Троєщині горіла школа.