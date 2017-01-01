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    У Харкові під час руху загорівся тролейбус

    Водій оперативно вивів людей на вулицю і намагався загасити вогонь самостійно
    В середу ввечері, 29 листопада, у Харкові сталася пожежа в тролейбусі під час руху на Салтівському шляхопроводі. Як повідомив директор департаменту зв'язків з громадськістю та інформації Харківської міськради Юрій Сидоренко, на момент займання в тролейбусі було кілька пасажирів. Зазначається, що водій оперативно вивів людей на вулицю і намагався
    • Сьогодні, 00:57
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    Харківський тролейбус
    Харківський тролейбус

    Водій оперативно вивів людей на вулицю і намагався загасити вогонь самостійно

    В середу ввечері, 29 листопада, у Харкові сталася пожежа в тролейбусі під час руху на Салтівському шляхопроводі.

    Як повідомив директор департаменту зв'язків з громадськістю та інформації Харківської міськради Юрій Сидоренко, на момент займання в тролейбусі було кілька пасажирів.

    Зазначається, що водій оперативно вивів людей на вулицю і намагався загасити вогонь самостійно.

    «Сталося це в районі 18:30. Тролейбус був практично порожній, вже йшов у депо», - написав Сидоренко на своїй сторінці в Facebook.

    За його словами, попередня версія пожежі – коротке замикання.

    Нагадаємо, 28 листопада у Києві на Троєщині горіла школа.
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