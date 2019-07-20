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    У Харкові пообіцяли 100 тис. грн за поміч у пошуку підривників банкоматів

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    <div class="alt"> <p>У Харкові та області підірвали два банкомати</p> </div> - У Харкові пообіцяли 100 тис. грн за поміч у пошуку підривників банкоматів

    У Харкові та області підірвали два банкомати

    Фото: Нацполіція

    Банки збідніли на значно більші суми, тому хочуть зупинити серію вибухів

    У Харкові пообіцяли виплатити 100 тисяч гривень тому, хто допоможе впіймати злочинців – підривників банкоматів у місті та області. Таку премію встановила одна із постраждалих фінустанов.

    «Ще невідомо, скільки ми там втратили. Щодо збитків, які банк поніс – це сотні тисяч гривень однозначно«, - зізнався речник харківського офісу банку Олег Калашніков.

    У поліції кажуть, що останні вибухи – справа рук організованої групи.

    «Немає сумніву, що може бути якийсь один організатор в обох груп, таке може бути», - переконаний керівник обласного управління Валерій Сокуренко.

    «Я прокинулася сама, подивилася на телефон – пів на третю ночі. Лежу – і раптом ось цей вибух. Сильний вибух! У мене була думка, що десь вибухнув газ. Я спочатку подумала, що в нас у будинку», - розповіла свідок на ім’я Алла.

    Як повідомлялося, вночі в Харкові та Люботині невідомі підірвали банкомати. Потерпілих немає, грабіжники встигли втекти зі здобиччю – всією готівкою.

    Джерело: ТСН

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