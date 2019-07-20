У Харкові пообіцяли 100 тис. грн за поміч у пошуку підривників банкоматів



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У Харкові та області підірвали два банкомати Фото: Нацполіція

Банки збідніли на значно більші суми, тому хочуть зупинити серію вибухів

У Харкові пообіцяли виплатити 100 тисяч гривень тому, хто допоможе впіймати злочинців – підривників банкоматів у місті та області. Таку премію встановила одна із постраждалих фінустанов.

«Ще невідомо, скільки ми там втратили. Щодо збитків, які банк поніс – це сотні тисяч гривень однозначно«, - зізнався речник харківського офісу банку Олег Калашніков.

У поліції кажуть, що останні вибухи – справа рук організованої групи.

«Немає сумніву, що може бути якийсь один організатор в обох груп, таке може бути», - переконаний керівник обласного управління Валерій Сокуренко.

«Я прокинулася сама, подивилася на телефон – пів на третю ночі. Лежу – і раптом ось цей вибух. Сильний вибух! У мене була думка, що десь вибухнув газ. Я спочатку подумала, що в нас у будинку», - розповіла свідок на ім’я Алла.

Як повідомлялося, вночі в Харкові та Люботині невідомі підірвали банкомати. Потерпілих немає, грабіжники встигли втекти зі здобиччю – всією готівкою.

Джерело: ТСН