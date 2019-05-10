Інститут нацпам’яті пояснив Кернесу, чому харківському проспекту не повернуть ім’я Жукова



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Проспект Жукова у Харкові тепер носить ім'я Петра Григоренка

Напередодні Кернес заявив, що хоче повернути проспект Жукова у Харкові

Український інститут національної пам’яті направив лист до міського голови Харкова щодо зареєстрованої електронної петиції стосовно перейменування проспекту Петра Григоренка у м. Харкові на честь радянського маршала Георгія Жукова.

«Звертаємо увагу на те, що присвоєння імені Георгія Жукова будь-якому об’єкту топоніміки міста Харкова або будь-якого іншого населеного пункту на території України суперечить чинному законодавству, а саме вимогам частини шостої статті 3 Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», - йдеться у заяві.

Історики інституту нагадали, що Георгій Жуков у 1942-1945 роках обіймав посаду першого заступника народного комісара оборони СРСР, а у 1955-1957 роках – посаду міністра оборони СРСР, крім того, у 1957 році також був членом президії Центрального комітету Комуністичної партії Радянського Союзу.

«Таким чином, Георгій Жуков є особою, яка обіймала керівні посади у вищих органах влади та управління СРСР, а також у комуністичній партії», - повідомили в Інституті нацпам’яті.

«Інформуємо також, що у разі вчинення Харківською міською радою або будь-якими посадовими особами органів місцевого самоврядування м. Харкова дій або прийняття рішень щодо присвоєння імені Георгія Жукова будь-яким об’єктам права власності (об’єктам топоніміки) м. Харкова Український інститут національної пам’яті буде звертатися до Генеральної прокуратури України щодо визнання відповідних дій неправомірними та скасування відповідних рішень у судовому порядку та притягнення винних осіб до відповідальності», - наголосила перший заступник голови Інституту Аліна Шпак.

Як вже відомо, мер Харкова Геннадій Кернес хоче прибрати намет зі збору допомоги українським військовим з центральної площі міста — майдану Свободи. Також він хоче повернути одному з проспектів ім’я маршала СРСР Георгія Жукова.

Проспект Петра Григоренка (колишня вулиця Стадіонна, проспект 60-річчя СРСР, проспект маршала Жукова) — проспект у Харкові, що зв'язує Московський проспект і проспект Героїв Сталінграда. Проспект Петра Григоренка перетинає бульвар Юр'єва, Стадіонний проїзд, вулиці Олімпійську, Танкопія, бульвар Жасминовий. Більша частина проспекту лежить у межах житлового масиву «Нові Доми».

17 травня 2016 року Харківська ОДА на виконання закону «про декомунізацію» перейменувала проспект Маршала Жукова на проспект Петра Григоренка.

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