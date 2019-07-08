У Харкові сталася смертельна ДТП за участю поліцейського



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Смертельна ДТП сталася вночі 7 липня на перехресті Белгородського узвозу та вул. Шевченка у Харкові Фото: ДБР

Внаслідок ДТП водії обох автомобілів загинули на місці події

У Харкові внаслідок ДТП, яка сталася вночі 7 липня на перехресті Белгородського узвозу та вул. Шевченка, загинули два водії - один із загиблих був поліцейським.

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві, розслідують обставини аварії, повідомляє в понеділок пресслужба ДБР.

«За попередньою інформацією, автомобіль «Chery Amulet» під керуванням помічника оперативного чергового Холодногірського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Харківській області не виконав вимогу знаку 2.2 «стоп» і не надав перевагу в русі автомобілю «Daewoo Lanos», - заявили в ДБР.

Повідомляється, що внаслідок ДТП водії обох автомобілів загинули на місці події, а пасажири з травмами шиї доставлені до лікарні.

Слідчі ДБР розслідують кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб).

Нагадаємо, в Одесі в ніч на понеділок, 8 липня, сталася масштабна аварія на Адміральському проспекті. BMW намагався втекти від поліції, не впорався з керуванням, і на розі проспекту і вулиці Суднобудівельної машина влетіла в дерево, а потім в сусідній магазин.