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    В Одесі водій BMW тікав від поліції і наїхав на пішоходів

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    Водій, якого переслідувала поліція, влетів в дерево і збив кількох людей - В Одесі водій BMW тікав від поліції і наїхав на пішоходів
    Водій, якого переслідувала поліція, влетів в дерево і збив кількох людей
    Фото: «УСІ»

    Двох осіб у важкому стані госпіталізували до лікарні, а водій загинув

    В Одесі в ніч на понеділок, 8 липня, сталася масштабна аварія на Адміральському проспекті.

    Про це повідомляє місцевий сайт «УСІ».

    BMW намагався втекти від поліції, не впорався з керуванням, і на розі проспекту і вулиці Суднобудівельної машина влетіла в дерево, а потім в сусідній магазин.

    На тротуарі, за даними сайту, перебувало кілька людей, які постраждали.

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    В Одесі водій BMW тікав від поліції і наїхав на пішоходів
    В Одесі водій BMW тікав від поліції і наїхав на пішоходів
    В Одесі водій BMW тікав від поліції і наїхав на пішоходів
    В Одесі водій BMW тікав від поліції і наїхав на пішоходів
    Фото: «УСІ»

    Попередньо повідомляється, що двох осіб у важкому стані госпіталізували до лікарні, а водій загинув. 

    Нагадаємо, 5 липня також на автошляху Одеса-Київ сталася смертельна ДТП.

    Як повідомлялося, через напад епілепсії водій Volkswagen влаштував серйозну ДТП в центрі Києва (фото, відео)

    ДТП Одеса водій аварія
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