В Одесі водій BMW тікав від поліції і наїхав на пішоходів



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Водій, якого переслідувала поліція, влетів в дерево і збив кількох людей Фото: «УСІ»

Двох осіб у важкому стані госпіталізували до лікарні, а водій загинув

В Одесі в ніч на понеділок, 8 липня, сталася масштабна аварія на Адміральському проспекті.

Про це повідомляє місцевий сайт «УСІ».

BMW намагався втекти від поліції, не впорався з керуванням, і на розі проспекту і вулиці Суднобудівельної машина влетіла в дерево, а потім в сусідній магазин.

На тротуарі, за даними сайту, перебувало кілька людей, які постраждали.

Попередньо повідомляється, що двох осіб у важкому стані госпіталізували до лікарні, а водій загинув.

Нагадаємо, 5 липня також на автошляху Одеса-Київ сталася смертельна ДТП.

Як повідомлялося, через напад епілепсії водій Volkswagen влаштував серйозну ДТП в центрі Києва (фото, відео)