В Одесі водій BMW тікав від поліції і наїхав на пішоходів
Водій, якого переслідувала поліція, влетів в дерево і збив кількох людей
Фото: «УСІ»
Двох осіб у важкому стані госпіталізували до лікарні, а водій загинувВ Одесі в ніч на понеділок, 8 липня, сталася масштабна аварія на Адміральському проспекті.
Про це повідомляє місцевий сайт «УСІ».
BMW намагався втекти від поліції, не впорався з керуванням, і на розі проспекту і вулиці Суднобудівельної машина влетіла в дерево, а потім в сусідній магазин.
На тротуарі, за даними сайту, перебувало кілька людей, які постраждали.
Попередньо повідомляється, що двох осіб у важкому стані госпіталізували до лікарні, а водій загинув.
Нагадаємо, 5 липня також на автошляху Одеса-Київ сталася смертельна ДТП.
Як повідомлялося, через напад епілепсії водій Volkswagen влаштував серйозну ДТП в центрі Києва (фото, відео)