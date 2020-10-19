У Харкові суди активно карають «безмасочних» пасажирів метро



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В Україні діє штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн для громадян, які не одягають маски у громадських місцях Фото: Главком

Кожен правопорушник повинен сплатити 17 тис. грн штрафу

Протягом жовтня місцеві суди Харкова оштрафували, щонайменше, чотирьох пасажирів метро за порушення правил карантину (ст. 44-3 КУпАП).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Єдиного державного реєстру судових рішень.

Ленінський районний суд Харкова оштрафував на 17 тис. грн чоловіка, який 13 серпня близько 10 ранку перебував у вестибюлі станції метро «Холодна гора» без вдягненого засобу індивідуального захисту, чим порушив «карантинну» постанову Кабміну №641 від 22 липня 2020 року. Правопорушник до суду не прийшов.

Дзержинський районний суд Харкова визнав винним чоловіка у порушенні карантину, який 30 серпня близько 19 год. стояв у вестибюлі станції метро «Майдан Конституції» без маски. Штраф становив 17 тис. грн.

Київський районний суд Харкова оштрафував на 17 тис. грн чоловіка за те, що той

12 серпня о 15:00 год. перебував у вестибюлі станції метрополітену «Академіка Барабашова» без одягнутого засобу індивідуального захисту. У судове засідання він не з’явився, при цьому на засідання викликався належним чином.

На таку ж суму штрафу «влетів» харків’янин, котрий 2 вересня о 09.05 перебував у вестибюлі станції метро «Героїв Праці» без маски. Щоправда, порушник прийшов до суду і намагався довести, що поліцейський наробив помилок під час складання адмінпротоколу. А саме - не конкретизував відсутність засобу індивідуального захисту; здійснення фотозйомки відбулася на невідомий пристрій і за невідомих обставин; відсутні свідки при оформленні протоколу. Однак суд розцінив ці аргументи як намагання уникнути адміністративної відповідальності.

Також суд відмовився визнати це правопорушення малозначним через суспільну небезпеку. Тому присудив мінімальний штраф 17 тис. грн.