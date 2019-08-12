У Харкові та Одесі поліція перевіряє інформацію про «замінування»



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У Харкові повідомлення про закладення вибухівки надійшло на електронну пошту поліції

У Харкові в понеділок, 12 серпня, невідомий замінував 52 об’єкти.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

«Повідомлення про закладення вибухівки в приміщеннях 21 житлового будинку, 22 торговельних центрів, 8 медичних установ та аеропорту надійшло на електронну пошту поліції 12 серпня», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що за адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління. Проходить огляд приміщень та прилеглої території.

Також в Одесі правоохоронці перевіряють інформацію про замінування ряду об’єктів на території міста.

«Повідомлення до поліції надійшло сьогодні, о 15.36», - заявили у Відділі комунікації в Одеській області.

На місця подій направлені вибухотехніки, слідчо-оперативні групи, кінологи та працівники ДСНС. Проводяться перевірки.

Нагадаємо, 12 серпня у Києві невідомий повідомив про масове мінування об’єктів.