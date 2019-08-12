  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Харкові та Одесі поліція перевіряє інформацію про «замінування»

    • Розсилка
    У Харкові та Одесі поліція перевіряє інформацію про «замінування»

    У Харкові повідомлення про закладення вибухівки надійшло на електронну пошту поліції

    У Харкові в понеділок, 12 серпня, невідомий замінував 52 об’єкти.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

    «Повідомлення про закладення вибухівки в приміщеннях 21 житлового  будинку, 22 торговельних центрів, 8 медичних установ та аеропорту надійшло на електронну пошту поліції 12 серпня», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що за адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління. Проходить огляд приміщень та прилеглої території.

    Також в Одесі правоохоронці перевіряють інформацію про замінування ряду об’єктів на території міста.

    «Повідомлення до поліції надійшло сьогодні, о 15.36», - заявили у Відділі комунікації в Одеській області.

    На місця подій направлені вибухотехніки, слідчо-оперативні групи, кінологи та працівники ДСНС. Проводяться перевірки.

    Нагадаємо, 12 серпня у Києві невідомий повідомив про масове мінування об’єктів.

    Читайте також
    Харків кримінал Одеса злочинність замінування поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ