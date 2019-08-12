У Києві масове «замінування» мостів, лікарень, вокзалів, дитсадків



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З центрального залізничного вокзалу евакуювали пасажирів та персонал Фото: Kyiv Artyl

На місцях працюють вибухотехніки, кінологи, поліцейські

Сьогодні, 12 серпня, у Києві невідомий повідомив про масове мінування об’єктів.

Як повідомляється на сторінці Kyiv Artyl у Facebook, цього разу замінували:

10 медичних закладів;

11 дитячих садків;

21 ТЦ;

аеропорт «Київ»;

залізничний вокзал;

автовокзал;

всі мости в Києві.

На місця розташування закладів виїхали вибухотехніки, кінологи, слідчі та поліцейські.

Нагадаємо, прокуратурою повідомлено про підозру 28-річному жителю столиці, який 10 серпня надав неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на залізничному вокзалі Києва. Правоохоронці та піротехніки, які виїжджали на місце події, жодних вибухових пристроїв чи вибухонебезпечних речовин не знайшли. У ході відпрацювання інформації про вибух правоохоронці евакуювали 2300 пасажирів та 100 осіб персоналу.

Як повідомлялося, з 5 по 11 серпня пожежно-рятувальні підрозділи Київського гарнізону здійснили 6 виїздів для відпрацювання інформації щодо мінування об’єктів міста.