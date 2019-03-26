Трагедія під Києвом: будівельник випав з люльки автовишки (фото, відео)



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Фото: Інформатор

Чоловік загинув на місці падіння

У вівторок, 26 березня, у місті Бориспіль на Київському шляху, 87/1 стався трагічний інцидент: в результаті з падіння висоти загинув чоловік.

Виклик на лінію 102 надійшов близько 10:00. Про це повідомляє Інформатор.

Як стало відомо, чоловік був будівельником. Він зі своєю бригадою відновлював стіну будинку, яка обрушилася через недавню негоду. Чоловік був на висоті шостого поверху. Він знаходився в люльці автомобільного підйомника. З невідомих причин будівельник випав з підйомника і впав на землю.

На місце прибули медики, але вони констатували смерть чоловіка. Чоловікові було 42 роки. У момент інциденту на висоті він був сам.

На місці працювали медики і поліція.

Деталі і причини трагедії з'ясують правоохоронці.