Невідомі підірвали банкомат у селищі Рогань на Харківщині (фото)

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Постраждалих немає, сума завданої банківській установі збитків встановлюється

Невідомі в ніч на 6 червня підірвали і пограбували банкомат у селищі Рогань Харківського району Харківської області. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції Харківської області.

Близько 3:00 до Липецького відділення поліції надійшло повідомлення про спрацювання сигналізації банкомату на вулиці Культури.

«На місці події поліцейські встановили, що невідомі особи пошкодили банкомат шляхом підривання з використанням невідомої речовини і скоїли крадіжку касет із грошима», - йдеться в повідомленні.

Постраждалих немає, сума завданої банківській установі збитків встановлюється.

Інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Липецького відділення поліції.

Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом.

Як повідомлялось, у ніч на середу, 29 травня, в Києві в відділенні «Приватбанку» на вулиці Кубанської України, 29 прогримів вибух. Метою зловмисників був банкомат.