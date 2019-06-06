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    Невідомі підірвали банкомат у селищі Рогань на Харківщині (фото)

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    Невідомі підірвали банкомат у селищі Рогань на Харківщині (фото)
    Невідомі підірвали банкомат у селищі Рогань на Харківщині (фото)
    Невідомі підірвали банкомат у селищі Рогань на Харківщині (фото)
    Фото: hk.npu.gov.ua
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    Постраждалих немає, сума завданої банківській установі збитків встановлюється

    Невідомі в ніч на 6 червня підірвали і пограбували банкомат у селищі Рогань Харківського району Харківської області. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції Харківської області.

    Близько 3:00 до Липецького відділення поліції надійшло повідомлення про спрацювання сигналізації банкомату на вулиці Культури.

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    «На місці події поліцейські встановили, що невідомі особи пошкодили банкомат шляхом підривання з використанням невідомої речовини і скоїли крадіжку касет із грошима», - йдеться в повідомленні.

    Постраждалих немає, сума завданої банківській установі збитків встановлюється.

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    Інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Липецького відділення поліції.

    Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом.

    Як повідомлялось, у ніч на середу, 29 травня, в Києві в відділенні «Приватбанку» на вулиці Кубанської України, 29 прогримів вибух. Метою зловмисників був банкомат.

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