Невідомі підірвали банкомат у селищі Рогань на Харківщині (фото)
Постраждалих немає, сума завданої банківській установі збитків встановлюється
Невідомі в ніч на 6 червня підірвали і пограбували банкомат у селищі Рогань Харківського району Харківської області. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції Харківської області.
Близько 3:00 до Липецького відділення поліції надійшло повідомлення про спрацювання сигналізації банкомату на вулиці Культури.
«На місці події поліцейські встановили, що невідомі особи пошкодили банкомат шляхом підривання з використанням невідомої речовини і скоїли крадіжку касет із грошима», - йдеться в повідомленні.
Постраждалих немає, сума завданої банківській установі збитків встановлюється.
Інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Липецького відділення поліції.
Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом.
Як повідомлялось, у ніч на середу, 29 травня, в Києві в відділенні «Приватбанку» на вулиці Кубанської України, 29 прогримів вибух. Метою зловмисників був банкомат.