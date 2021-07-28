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    У Харкові водій зупинив трамвай, аби побазікати з другом (відео)

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    Скільки часу тривала вимушена зупинка не повідомляється - У Харкові водій зупинив трамвай, аби побазікати з другом (відео)
    Скільки часу тривала вимушена зупинка не повідомляється
    Фото Скріншот відео livekharkov

    У момент, коли водій зупинив транспорт і курив із товаришем, пасажири чекали продовження руху

    У Харкові пасажирів трамваю неабияк спантеличив водій, який зупинив транспортний засіб, аби вийти на перекур з другом. Увесь час чоловік просто стояв і розмовляв із товаришем. Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі «ХарківLive».

    Інцидент стався зранку 28 липня у трамваї, який курсував 8 маршрутом. У момент, коли водій зупинив транспорт і курив із товаришем, пасажири чекали продовження руху.

    На відео видно, як двоє чоловіків стоять під автобусною зупинкою курять і про щось бурхливо розмовляють. Автор ролика зітхає «він ще за це гроші отримує».

    Скільки часу тривала вимушена зупинка не повідомляється.

    «Водій трамвая зупинився покурити і поговорити», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, у Харкові на станціях метрополітену та в наземному транспорті правоохоронці регулярно перевірятимуть носіння масок через численні порушення карантину, запровадженого через коронавірус.

    Теги: Харків водій транспорт зупинка
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    У Харкові водій зупинив трамвай, аби побазікати з другом (відео)