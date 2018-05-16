У Харкові задушили вчительку у власній квартирі

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Попередньо, затриманий чоловік, який робив у квартирі вчительки ремонт

У Харкові знайшли труп вчительки однієї зі шкіл.

Як повідомляє місцеве видання 057, вчителька школи № 51 не вийшла на роботу. У школі вирішили перевірити у чому причина її відсутності.

«Жінку знайшли в квартирі. Її задушили, так як на шиї в неї була мотузка», - повідомили джерела в правоохоронних органах.

Попередньо, затриманий чоловік, який робив у квартирі вчительки ремонт.

До слова, раніше на Рівненщині вчителька кинулася з мосту через проблеми з дітьми.