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    У Харкові задушили вчительку у власній квартирі

    • Розсилка

    Попередньо, затриманий чоловік, який робив у квартирі вчительки ремонт

    У Харкові знайшли труп вчительки однієї зі шкіл.

    Як повідомляє місцеве видання 057, вчителька школи № 51 не вийшла на роботу. У школі вирішили перевірити у чому причина її відсутності.

    «Жінку знайшли в квартирі. Її задушили, так як на шиї в неї була мотузка», - повідомили джерела в правоохоронних органах.

    Попередньо, затриманий чоловік, який робив у квартирі вчительки ремонт.

    До слова, раніше на Рівненщині вчителька кинулася з мосту через проблеми з дітьми.

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