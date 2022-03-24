У Херсоні на будівлі міської ради повісили новий державний прапор

Окуповане місто продовжує чинити опір рашистам

Мер Херсона Ігор Колихаєв повідомив, що у місті знову підняли українсьий прапор.

«У ніч, коли обстрілювали міськраду, було перебито трос, на якому тримався наш державний стяг. Та й сам прапор давно настав час замінити – вигорів і обтріпався. Так годиться.

Сьогодні знайшли нагоду повісити новий.

Доброго дня, моє Місто-герой!», − написав чоловік у Facebook.

Нагадаємо, на сайті Херсонської міської ради з’явилася єдина форма для подання інформації про викрадених, зниклих людей та фактів мародерства.

«Якщо ви з якихось причин не можете заповнити форму онлайн, роздруковані анкети лежать на вахті в будівлі міськради (Ушакова, 37). Приходьте, наповнюйте. Робитимемо все можливе, щоб повернути наших людей. Поки ми разом – ми непереможні!» – наголосив міський голова.