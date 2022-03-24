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    У Херсоні на будівлі міської ради повісили новий державний прапор

    Херсон&nbsp;&ndash; це Україна! - У Херсоні на будівлі міської ради повісили новий державний прапор
    Херсон – це Україна!
    фото: Ігор Колихаєв

    Окуповане місто продовжує чинити опір рашистам

    Мер Херсона Ігор Колихаєв повідомив, що у місті знову підняли українсьий прапор.

    «У ніч, коли обстрілювали міськраду, було перебито трос, на якому тримався наш державний стяг. Та й сам прапор давно настав час замінити – вигорів і обтріпався. Так годиться.

    Сьогодні знайшли нагоду повісити новий.

    Доброго дня, моє Місто-герой!», − написав чоловік у Facebook.

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    У Херсоні на будівлі міської ради повісили новий державний прапор
    У Херсоні на будівлі міської ради повісили новий державний прапор
    У Херсоні на будівлі міської ради повісили новий державний прапор
    У Херсоні на будівлі міської ради повісили новий державний прапор
    фото: Ігор Колихаєв

    Нагадаємо, на сайті Херсонської міської ради з’явилася єдина форма для подання інформації про викрадених, зниклих людей та фактів мародерства.

    «Якщо ви з якихось причин не можете заповнити форму онлайн, роздруковані анкети лежать на вахті в будівлі міськради (Ушакова, 37). Приходьте, наповнюйте. Робитимемо все можливе, щоб повернути наших людей. Поки ми разом – ми непереможні!» – наголосив міський голова.

    Теги: росія окупанти війна прапор Україна Херсон окупація Ігор Колихаєв #stoprussia
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    У Херсоні на будівлі міської ради повісили новий державний прапор