У Херсоні поліцейський збив двох пішоходів



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Поліцейський відсторонений від виконання службових обов’язків

Вчора ввечері, 7 червня, у Херсоні на території Дніпровського району поліцейський, перебуваючи поза службою на особистому автомобілі, здійснив наїзд на двох пішоходів.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Від співробітника одного з підрозділів поліції Херсонської області надійшла інформація про дорожньо-транспортну пригоду з постраждалими.

«Поліцейський повідомив, що на території Дніпровського району, перебуваючи поза службою на особистому автомобілі, здійснив наїзд на двох пішоходів, які в темну пору доби переходили проїжджу частину на ділянці дороги по вул. Іллі Кулика. Постраждалі доставлені до лікарні. Загрози їх життю немає», - йдеться у повідомленні.

На місце пригоди виїхали керівництво обласної поліції, працівники інспекцїї з особового складу обласного главку поліції, управління внутрішньої безпеки та державного бюро розслідувань.

За даними пресслужби, попередня правова кваліфікація події — ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

За вказівкою начальника поліції Херсонщини Артура Мєрікова призначено проведення службового розслідування, на час якого поліцейський відсторонений від виконання службових обов’язків.

В організмі поліцейського ознак алкогольного сп’яніння не виявлено. У працівника поліції також взяті аналізи на вміст алкоголю в крові в медичному закладі.