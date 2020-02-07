У Хмельницькому запобігли замовному вбивству підприємця



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Фото: mvs.gov.ua

Організатором вбивства виявилася колишня дружина підприємця

У Хмельницькому правоохоронці запобігли замовному вбивству місцевого підприємця, яке організувала його колишня дружина. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Як встановили правоохоронці, жителька Рівного у грудні минулого року вирішила замовити вбивство колишнього чоловіка з метою збереження чималих коштів під час розподілу спільного майна. Отримавши заздалегідь інформацію про можливий злочин, правоохоронці провели спецоперацію з інсценування вбивства підприємця.

Зазначається, що спецоперація проходила в суворій таємниці та під контролем правоохоронців. Замовницю вбивства затримали під час передачі виконавцю злочину $4,5 тис.

Крім того, слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом підготовки до замовного вбивства з корисливих мотивів. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманій про підозру та обрання їй запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронцям вдалося запобігти замовному вбивству громадянина однієї з країн Європейського союзу. Громадянка сусідньої країни, яка навчається в одному з навчальних закладів Івано-Франківська, пропонувала $4,3 тис. за скоєння вбивства колишнього чоловіка.