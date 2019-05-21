У Хорошковського кажуть, що в Україну прилетів не він, а дружина



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Валерій Хорошковський в Україну не повертався

Раніше про приїзд Хорошковського в Україну повідомили журналісти

В Україну прилетіла дружина колишнього глави Служби безпеки України та екс-віце-прем’єр-міністра часів президентства Віктора Януковича Валерія Хорошковського Олена, а не він сам.

Про це «112.ua» повідомили в прес-службі бізнесмена, коментуючи інформацію в ЗМІ про його повернення в країну.

Так, проект «Схеми: корупція в деталях» з посиланням на три незалежних джерела повідомив, що Хорошковський прилетів у Київ приватним рейсом у вівторок, 21 травня.

Хорошковський – український політик, бізнесмен, колишній власник телеканалу «Інтер». Обіймав посади міністра економіки в уряді Януковича, голови Державної митної служби за президентства Віктора Ющенка, голови Служби безпеки за президенства Януковича, міністра фінансів і віце-прем'єр-міністра в уряді Миколи Азарова. Входив у так звану політичну групу Фірташа-Льовочкіна.

Як відомо, Хорошковський залишив Україну наприкінці 2012 року. За даними ЗМІ, він проживав у Монако. Його виїзду за кордон передував конфлікт із екс-прем'єр-міністром Миколою Азаровим. У грудні 2012 року Хорошковський, перебуваючи на посаді першого віце-прем’єра, написав заяву про звільнення. Він обґрунтував своє рішення «незгодою щодо повторного призначення Миколи Азарова на посаду прем’єра».

У 2014 році Валерій Хорошковський намагався повернутися в політику. Балотувався другим номером за списком «Сильної України» Сергія Тігіпка до Верховної Ради. Група народних депутатів намагалася зняти його з реєстрації через відсутність у країні протягом двох років. Суд відмовив, однак Хорошковський депутатом не став, бо «Сильна Україна» не набрала необхідну кількість голосів.

Нагадаємо, 19 травня колишній заступник глави Адміністрації екс-президента України Віктора Януковича Андрій Портнов повернувся в Україну після п’яти років перебування за кордоном.