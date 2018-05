У Instagram з'явилася можливість «ігнорувати» користувачів

В разі активації функції власник сторінки, яка була прихована, повідомлення про це не отримає

Сервіс Instagram запустив функцію, що дозволяє прибирати зі стрічки публікації користувачів, які не відписуючись від них. Про це йдеться в повідомленні додатки.

Кнопку «ігнорувати» (mute) під значком «...» можна знайти в правому верхньому кутку сторінки в профілі або на фотографії користувача. При цьому в разі активації функції власник сторінки, яка була прихована, повідомлення про це не отримає.

Instagram now lets you mute your friends https://t.co/eJ5pUEszVU pic.twitter.com/aDbRFuaJ5P