У Instagram з'явилася можливість «ігнорувати» користувачів

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В разі активації функції власник сторінки, яка була прихована, повідомлення про це не отримає

Сервіс Instagram запустив функцію, що дозволяє прибирати зі стрічки публікації користувачів, які не відписуючись від них. Про це йдеться в повідомленні додатки.

Кнопку «ігнорувати» (mute) під значком «...» можна знайти в правому верхньому кутку сторінки в профілі або на фотографії користувача. При цьому в разі активації функції власник сторінки, яка була прихована, повідомлення про це не отримає.

Після включення нового режиму користувач продовжить отримувати повідомлення, якщо його відзначили на фотографіях або згадали в прихованому обліковому записі. Він також зможе дивитися фотографії в прихованому профілі. Тестувати нову функцію Instagram початку в квітні. Зараз подібні можливості є у користувачів Twitter і Facebook.

У квітні Instagram також надав користувачам можливість завантажувати з своїх акаунтів дані, включаючи фотографії, відеозаписи та коментарі.