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Скільки ракет «Орєшнік» має Росія? Дані CNN

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Скільки ракет «Орєшнік» має Росія? Дані CNN
Російські війська 21 листопада вдарили по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності під назвою «Орєшнік»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

США знали про можливість використання ракети і заздалегідь попередили Україну та інші країни

Росія застосувала «експериментальну балістичну ракету середньої дальності» під час атаки на Дніпро. Ймовірно, країна має лише кілька таких ракет. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на американського чиновника.

Як зазначив співрозмовник ЗМІ, США знали про можливість використання ракети і заздалегідь попередили Україну та інші країни.

За словами американського чиновника, Україна витримала «незліченну кількість атак» з боку Росії, в тому числі з використанням ракет зі «значно більшими боєголовками», ніж балістична ракета середньої дальності, запущена в Дніпрі. Під «більшими боєголовками» може йтися про 1,5-тонні планерні бомби, половина з яких має осколково-фугасну боєголовку.

Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін у своєму зверненні повідомив, що російські війська 21 листопада вдарили по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності під назвою «Орєшнік». Диктатор заявив про «успішне випробування» нового озброєння. За його словами, нібито під час атаки було уражено «промисловий комплекс, який виробляє ракетну техніку».

Застосування ракети «Орєшнік» є нібито відповіддю на плани США з виробництва і розгортання ракет середньої і меншої дальності в Європі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Така ракета призначена для доставлення ядерних зарядів. Втім, як сказав сам Путін, вона не несла ядерний заряд.

Як наголосив очільник Кремля, засобів протидії ракетам «Орєшнік» нібито не існує. Їхня швидкість, за словами Путіна, 10 махів, що дорівнює 2,5-3 км за секунду.

Раніше Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомляв, що російські війська вперше вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою.

До слова, Повітряні сили ЗСУ зауважували, що Росія атакувала Дніпро ракетами різних типів. Зокрема, з Астраханської області РФ за попередньою інформацією було запущено міжконтинентальну балістичну ракету «Рубіж».

Як відомо, за допомогою нарощування виробництва і паузи в обстрілах Росія накопичила понад 1,5 тис. ракет з дальністю понад 350 км.

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Теги: росія США зброя ракета

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