В роботі Instagram та Facebook у Європі стався збій
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Збій наразі не торкнувся України
У Німеччині, Данії, Норвегії, Польщі, Швеції, Латвії, Великобританії, Італії, Іспанії та Франції стався збій роботи додатків Instagram та Facebook. Про це повідомляє Downdetector.
Проблеми також спостерігаються у Бейруті, Єревані, Москві, Томську, Новосибірську, Аргентині та Чилі.
Відмітимо, що збій наразі не торкнувся України.
Раніше, 22 березня користувачі Facebook з України та Німеччини зіткнулись з проблемами у роботі соціальної мережі.
Згідно з картою на сайті, з проблемами в роботі Facebook найбільше зіткнулись жителі Німеччини - про збої повідомили користувачі по майже всій території країні. В Україні зафіксовані проблеми, зокрема, у таких містах, як Київ і Одеса. Також проблеми з Facebook наявні в Греції.
Як йдеться на сайті, 47% користувачів повідомляють про загальний збій з роботою соцмережі, 34% заявили про проблеми з входом на свою сторінку в соцмережі та ще у 18% не відображаються картинки.