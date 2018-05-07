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    Психологи объяснили, почему соцсети подрывают уверенность в себе

    Опрос был проведен среди 100 женщин, которые ежедневно проводят в социальных сетях не менее часа
    Британские ученые провели исследование среди женщин, которые активно пользуются социальными сетями, проводя в них не менее часа вдень. Женщин спросили, считают ли они стройных и загорелых женщин привлекательными или беспокоятся ли они о том, насколько хорошо выглядят в той или иной одежде. В результате исследования оказалось, что чем больше
    • Сьогодні, 12:43
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    Девушка за компьютером
    Девушка за компьютером

    Опрос был проведен среди 100 женщин, которые ежедневно проводят в социальных сетях не менее часа

    Британские ученые провели исследование среди женщин, которые активно пользуются социальными сетями, проводя в них не менее часа вдень.

    Женщин спросили, считают ли они стройных и загорелых женщин привлекательными или беспокоятся ли они о том, насколько хорошо выглядят в той или иной одежде.

    В результате исследования оказалось, что чем больше времени женщины проводили в соцсетях, тем больше на них давили стандарты красоты и тем менее уверенными в себе они себя чувствовали.

    «Идеалы для женщин существовали и раньше, но соцсети сделали их влияние намного более сильным. Женщины в соцсетях сравнивают себя с подругами, которые улучшают свою внешность с помощью фильтров», — поясняют психологи.

    В опросе принимали участие 100 женщин. А результаты были представлены на ежегодной конференции Британского сообщества психологов.

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    Джерело: Сегодня

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