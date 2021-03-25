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    У лікарні померла ще одна жертва аварії українського автобуса у Польщі

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    ДТП з українцями у Польщі сталась 6 березня&nbsp; - У лікарні померла ще одна жертва аварії українського автобуса у Польщі
    ДТП з українцями у Польщі сталась 6 березня 
    Фото: rmf24 pl

    Ще двоє постраждалих заалишаються у лікарнях

    Число загиблих у дорожньо-транспортній пригоді з українцями у Польщі, яка сталася 6 березня, зросло до шести. У лікарнях залишаються ще двоє постраждалих. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

    За його словами, вчора в лікарні міста Жешув помер громадянин України, пасажир цього автобуса.

    «Його сім'я проінформована, зараз вирішується питання репатріації тіла до України. Таким чином, кількість загиблих у тій аварії зросла до шести осіб», - зазначив Ніколенко.

    Він додав, що в лікарнях залишаються двоє українців, у тому числі жінка у важкому стані.

    Нагадаємо, понад півсотні українців потрапили в ДТП в ніч на 6 березня поблизу населеного пункту Кашице в Польщі. Автобус з'їхав з дороги і перекинувся, на місці загинули п'ять осіб. За версією польського слідства, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого автобус злетів у кювет.

    Українському водію пред'явили звинувачення, йому загрожує до восьми років позбавлення волі за ненавмисну аварію. Передбачається, що він допустив невдалий маневр, коли вирішив з'їхати на місце стоянки і відпочинку. Польська сторона зазначає, що автобус рухався з дозволеною для цієї ділянки швидкістю.

    Додамо, що вночі 22 березня у Польщі, поблизу пункту обслуговування пасажирів Кашице, перекинувся мікроавтобус із десятьма українцями. Це сталось поруч з тим місцем, де була й перша аварія. Внаслідок ДТП одна людина загинула, а п'ятеро отримали травми й були ушпиталені.

    Теги: МЗС ДТП Польща дороги водій лікарня аварія
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