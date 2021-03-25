У лікарні померла ще одна жертва аварії українського автобуса у Польщі

Ще двоє постраждалих заалишаються у лікарнях

Число загиблих у дорожньо-транспортній пригоді з українцями у Польщі, яка сталася 6 березня, зросло до шести. У лікарнях залишаються ще двоє постраждалих. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, вчора в лікарні міста Жешув помер громадянин України, пасажир цього автобуса.

«Його сім'я проінформована, зараз вирішується питання репатріації тіла до України. Таким чином, кількість загиблих у тій аварії зросла до шести осіб», - зазначив Ніколенко.

Він додав, що в лікарнях залишаються двоє українців, у тому числі жінка у важкому стані.

Нагадаємо, понад півсотні українців потрапили в ДТП в ніч на 6 березня поблизу населеного пункту Кашице в Польщі. Автобус з'їхав з дороги і перекинувся, на місці загинули п'ять осіб. За версією польського слідства, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого автобус злетів у кювет.

Українському водію пред'явили звинувачення, йому загрожує до восьми років позбавлення волі за ненавмисну аварію. Передбачається, що він допустив невдалий маневр, коли вирішив з'їхати на місце стоянки і відпочинку. Польська сторона зазначає, що автобус рухався з дозволеною для цієї ділянки швидкістю.

Додамо, що вночі 22 березня у Польщі, поблизу пункту обслуговування пасажирів Кашице, перекинувся мікроавтобус із десятьма українцями. Це сталось поруч з тим місцем, де була й перша аварія. Внаслідок ДТП одна людина загинула, а п'ятеро отримали травми й були ушпиталені.