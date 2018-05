У ЄС вимагають належного розслідування нападів на журналістів в Чорногорії

У Подгоріці невідомі стріляли у журналістку Оліверу Лакіч

Єврокомісар з питань політики розширення Йоганнес Ган заявив, що очікує від влади Чорногорії належного розслідування нападів на журналістів.

Про це він написав у Twitter, після відвідин опозиційного чорногорського видання Vijesti.

«Недавні напади на Оліверу Лакіч та інші численні нерозслідувані напади на журналістів викликають серйозну стурбованість з приводу верховенства права в Чорногорії. ЄС очікує належного розслідування справи, щоб виконавці та замовники були притягнуті до суду», — написав Ган.

За словами гендиректора видання Vijesti Зелько Івановича на журналістів та офіси цього видання загалом скоювали 25 нападів.

#Montenegro:Just paid visit to HQ of @Vijestime . Recent attacks on O. #Lakič +other numerous unresolved attacks on journalists raise serious concerns about rule of law in #MNE. EU expects case(s) to be properly investigated +perpetrators+

masterminds to be brought to justice 1/2 pic.twitter.com/IPAfUs5KKQ