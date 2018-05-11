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    У ЄС вимагають належного розслідування нападів на журналістів в Чорногорії

    • Вчора, 23:59
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    <span>Єврокомісар Йоганнес Ган і поранена в Подгориці журналістка Олівера Лакич</span>
    Єврокомісар Йоганнес Ган і поранена в Подгориці журналістка Олівера Лакич

    У Подгоріці невідомі стріляли у журналістку Оліверу Лакіч

    Єврокомісар з питань політики розширення Йоганнес Ган заявив, що очікує від влади Чорногорії належного розслідування нападів на журналістів.

    Про це він написав у Twitter, після відвідин опозиційного чорногорського видання Vijesti.

    «Недавні напади на Оліверу Лакіч та інші численні нерозслідувані напади на журналістів викликають серйозну стурбованість з приводу верховенства права в Чорногорії. ЄС очікує належного розслідування справи, щоб виконавці та замовники були притягнуті до суду», — написав Ган.

    За словами гендиректора видання Vijesti Зелько Івановича на журналістів та офіси цього видання загалом скоювали 25 нападів.

    Нагадаємо, 9 травня стало відомо, що у чорногорській столиці Подгоріці невідомі стріляли у журналістку Оліверу Лакіч. Журналістці прострелили ногу, вона госпіталізована.

    В підтримку журналістки сотні людей вийшли на вулиці Подгоріци на акцію протесту.

    ЄС Єврокомісар Чорногорія Йоганнес Ган розслідування журналіст
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