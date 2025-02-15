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ЗСУ звільнили Піщане: Бутусов повідомив про ситуацію під Покровськом

Надія Карбунар
glavcom.ua
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ЗСУ звільнили Піщане: Бутусов повідомив про ситуацію під Покровськом
Контратаку в Піщаному провели за наказом Сирського
фото з відкритих джерел

Штурм Піщаного був складною операцією, оскільки росіяни там закріпились і чинили сильний спротив

Село Піщане, що розташоване за 5 км на південь від Покровська, звільнено від ворога в результаті боїв 2-6 лютого. Під час операції знищено понад 80 російських окупантів зі складу 74-ї мотострілецької бригади ЗС РФ. У ЗСУ також є втрати, але вони набагато менші, ніж у росіян. Про це розповів журналіст Юрій Бутусов.

«Першими у село увірвались воїни 425-го штурмового полку «Скала». Після того, як бійці 425-го ошп знищили та захопили основні опорні пункти ворога, для підтримки у село  зайшли воїни 210-го батальйону 120-ї бригади ТРО та 32-ї механізованої бригади, які добили ворога та закріпили успіх.  На околицях села все ще продовжують зачищати окремі групи противника, який намагається відновити становище», – інформує Бутусов.

За даними журналіста – 425-й штурмовий полк – резерв головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, контратака проведена за його наказом.

Загальне керівництво – командир Оперативно-тактичного угруповання «Донецьк» Олександр Тарнавський, командир тактичної групи «Покровськ» Олександр Бакулін.

Як розповів Бутусов, село Піщане 425-й штурмовий полк за останні два місяці звільнив не у перший, а у четвертий раз. Раніше туди заходили окремі російські штурмові групи, «Скала» заходила та їх зачищала, потім у село ставили в оборону інший підрозділ, і через очевидні проблеми в організації та управлінні ці підрозділи відходили, посилити їх не могли, і ворог знову займав село. Одну з посадок біля Піщаного бійці 425-го ошп зачищали 14 разів.

Штурм Піщаного у четверте був складною операцією, оскільки росіяни розгорнули там оборону значними силами, закріпились і чинили сильний спротив. Однак цього разу ЗСУ досягли успіху завдяки правильному плануванню.

«На Піщаному був вибудуваний ешелонований фронт дронів, керована система, і це дозволило ефективно виконати завдання попри високу активність та масовані удари російських дронів та артилерії. І все це зроблено у короткі терміни, все це зроблено на ентузіазмі та мотивації командирів підрозділів БПЛА, які знайшли спільну мову, взаємодію і усіма силами, без сну та віпочинку підтримували нашу героїчну піхоту. І добре підготовлена та забезпечена піхота змогла блискуче виконати найважчу роботу», – підсумував Юрій Бутусов.

Раніше бійці 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша провели зухвалу операцію на одному з найгарячіших напрямків фронту. 

Нагадаємо, у росіян на Покровському напрямку не вистачає ресурсів для реалізації своєї тактики лобових атак «гарматним м’ясом». Про це розповів в ефірі телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» майор Віктор Трегубов.

Також раніше солдати армії РФ вивісили свій прапор на одному зі схилів під Покровськом. Його знищили українські аеророзвідники. 

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив про кадрові перестановки у Збройних силах України. Так, генерал-майора Михайла Драпатого призначено керівником оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця». 

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Теги: Донецьк Володимир Зеленський президент село журналіст Юрій Бутусов фронт втрати ворог росіяни спротив Покровськ

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