Суд арештував 18 мільйонів «заощаджень» начальника Бучанського ТЦК

Начальника Бучанського ТЦК підозрюють у перешкоджанні діяльності Збройних сил України і корупції

Шевченківський районний суд Києва арештував готівку, вилучену з будинку начальника Бучанського територіального центру комплектування та підтримки Леоніда Викочка. Про це йдеться в ухвалі суду.

15 серпня 2024 року СБУ затримала керівників Бучанського і Бориспільського ТЦК. Їх підозрювали у перешкоджанні діяльності Збройних сил України і корупції (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 369 ККУ).

Начальник Бучанського ТЦК підозрюється у наданні голові Центральної військово-лікарської комісії Збройних сил України неправомірної вигоди і перешкоджанні законній діяльності ЗСУ у період воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб.

Пресслужба СБУ інформувала, що військовозобов’язаним пропонували підробити документи про непридатність до військової служби за станом здоров’я і вартість таких послуг становила 37 тисяч доларів з однієї людини.

Під час обшуку будинку начальника ТЦК в Бучі знайшли: 432 300 доларів США, 5 500 Євро, 49 тисяч гривень і два злитки золота вагою по 10 грам, походження яких господар пояснити не зміг.

Вартість цих активів еквівалентна близько 18 мільйонів гривень. Розбіжність із офіційними доходами посадовця становить 14 млн грн і тепер йому оголошено підозру також у незаконному збагаченні (ст. 368-5 ККУ).

Прокурор попросив арештувати ці активи для забезпечення їх майбутньої конфіскації.

Раніше повідомлялося, що більшість вилученої готівки фігуранти зберігали у схованках під підлогою та за обшивкою стін своїх помешкань.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала двох очільників ТЦК на Київщині та їхнього спільника, які «заробили» на ухилянтах понад $1 млн.

Як встановило розслідування, фігуранти пропонували військовозобов’язаним своє сприяння в уникненні призову на підставі підроблених документів про непридатність до служби за станом здоров’я. За матеріалами справи, вартість таких «послуг» становила $37 тис. з одного ухилянта. Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми.

Раніше у Telegram-каналах почала з'являтися інформація та фото ймовірного затримання правоохоронцями очільника Бориспільського районного ТЦК Сергія Русіна. Пресслужба Бориспільського ТЦК у коментарі для «Главкома» зазначила: фотографії не відносяться до посадових осіб Бориспільського РТЦК та СП. Водночас пресслужба відмовилася відповідати, чи було затримано воєнкома.

Як повідомлялося, начальників Бориспільського і Бучанського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також їхнього спільника триматимуть під вартою безальтернативно.