  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Канаді масштабна ДТП: зіткнулися 15 автівок

    • Розсилка
    У Канаді через снігопад в аварію потрапили 12 легкових автомашин і три фури - У Канаді масштабна ДТП: зіткнулися 15 автівок
    У Канаді через снігопад в аварію потрапили 12 легкових автомашин і три фури

    Причиною аварії стали погодні умови - практично нульова видимість через снігопад

    В Канаді сталося масштабне ДТП за участю 15 автомобілів, шість осіб отримали поранення в результаті зіткнення. Про це повідомляє телеканал CTV.

    Як повідомляється, в аварію потрапили 12 легкових автомашин і три фури. Двоє із шести постраждалих були госпіталізовані з серйозними травмами. Через ДТП закрита для руху частина магістралі в районі населеного пункту Бірчі-Нерроуз.

    У повідомленні йдеться також, що причиною аварії стали погодні умови - практично нульова видимість через снігопад.

    Зазначимо, що напередодні масштабна ДТП сталася у Болівії: 24 людини загинулиАвтокатастрофа, за попередніми даними, сталася через погані погодні умови - район ДТП заливало зливою.

    Також погода стала причиною ще однієї аварії, яка сталася недалеко від Канзас-Сіті, США, в п'ятницю, 15 лютого. Через снігопад і слизьку дорогу зіткнулися 47 транспортних засобів.

     

    Читайте також
    ДТП Канада автомобіль снігопад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ