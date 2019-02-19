У Канаді масштабна ДТП: зіткнулися 15 автівок



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У Канаді через снігопад в аварію потрапили 12 легкових автомашин і три фури

Причиною аварії стали погодні умови - практично нульова видимість через снігопад

В Канаді сталося масштабне ДТП за участю 15 автомобілів, шість осіб отримали поранення в результаті зіткнення. Про це повідомляє телеканал CTV.

Як повідомляється, в аварію потрапили 12 легкових автомашин і три фури. Двоє із шести постраждалих були госпіталізовані з серйозними травмами. Через ДТП закрита для руху частина магістралі в районі населеного пункту Бірчі-Нерроуз.

У повідомленні йдеться також, що причиною аварії стали погодні умови - практично нульова видимість через снігопад.

Зазначимо, що напередодні масштабна ДТП сталася у Болівії: 24 людини загинули. Автокатастрофа, за попередніми даними, сталася через погані погодні умови - район ДТП заливало зливою.

Також погода стала причиною ще однієї аварії, яка сталася недалеко від Канзас-Сіті, США, в п'ятницю, 15 лютого. Через снігопад і слизьку дорогу зіткнулися 47 транспортних засобів.