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    У світі

    Масштабна ДТП у Болівії: 24 людини загинули

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    <p>Поліція розслідує обставини трагедії</p> <div></div> - Масштабна ДТП у Болівії: 24 людини загинули

    Поліція розслідує обставини трагедії

    Причиною зіткнення пасажирського автобуса і вантажівки могла стати злива, що затопила район аварії

    На заході Болівії в понеділок, 18 лютого, сталося зіткнення автобуса з вантажівкою, через що 24 людини загинули і 16 отримали поранення. Про це повідомляє ТАСС.

    Постраждалих доправили в госпіталі міста Оруро. Деякі з них знаходяться у важкому стані.

    Автокатастрофа, за попередніми даними, сталася через погані погодні умови - район ДТП заливало зливою.

    Поліція розслідує обставини трагедії.

    Нагадаємо, сьогодні в Києві сталася масова ДТП за участю семи авто, двоє людей постраждали. 

     

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