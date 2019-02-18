Масштабна ДТП у Болівії: 24 людини загинули
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Поліція розслідує обставини трагедії
Причиною зіткнення пасажирського автобуса і вантажівки могла стати злива, що затопила район аварії
На заході Болівії в понеділок, 18 лютого, сталося зіткнення автобуса з вантажівкою, через що 24 людини загинули і 16 отримали поранення. Про це повідомляє ТАСС.
Постраждалих доправили в госпіталі міста Оруро. Деякі з них знаходяться у важкому стані.
Автокатастрофа, за попередніми даними, сталася через погані погодні умови - район ДТП заливало зливою.
Поліція розслідує обставини трагедії.
Нагадаємо, сьогодні в Києві сталася масова ДТП за участю семи авто, двоє людей постраждали.