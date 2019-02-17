У США зіткнулися 47 автомобілів: є потерпілі



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За даними поліції, одна людина загинула і щонайменше сім травмовано

Недалеко від Канзас-Сіті, США, в п'ятницю, 15 лютого, через снігопад і слизьку дорогу зіткнулися 47 транспортних засобів.

Про це повідомляє New York Post.

За даними поліції, одна людина загинула і щонайменше сім травмовано.

Unbelievable footage from the pileup on I-70 today. My jaw dropped to the floor first time I saw this video. pic.twitter.com/kKeauYDlfG — Dante' Jones (@Dantej21) 15 февраля 2019 г.

Початком ланцюгової реакції стала аварія, яка сталась близько 11:30.

У ДТП потрапили легкові авто, вантажівки та тракторні причепи.