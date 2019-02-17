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    У світі

    У США зіткнулися 47 автомобілів: є потерпілі

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    У США зіткнулися 47 автомобілів: є потерпілі

    За даними поліції, одна людина загинула і щонайменше сім травмовано

    Недалеко від Канзас-Сіті, США, в п'ятницю, 15 лютого, через снігопад і слизьку дорогу зіткнулися 47 транспортних засобів.

    Про це повідомляє New York Post.

    За даними поліції, одна людина загинула і щонайменше сім травмовано.

    Початком ланцюгової реакції стала аварія, яка сталась близько 11:30.

    У ДТП потрапили легкові авто, вантажівки та тракторні причепи.

    США аварія снігопад
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