У США зіткнулися 47 автомобілів: є потерпілі

Недалеко від Канзас-Сіті, США, в п'ятницю, 15 лютого, через снігопад і слизьку дорогу зіткнулися 47 транспортних засобів.

Про це повідомляє New York Post.

За даними поліції, одна людина загинула і щонайменше сім травмовано.

Unbelievable footage from the pileup on I-70 today. My jaw dropped to the floor first time I saw this video. pic.twitter.com/kKeauYDlfG