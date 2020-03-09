  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Папа Римський дозволив транслювати ранкові меси онлайн

    • Розсилка
    Через коронавірус Папа Франциск дозволив транслювати ранкові меси - Папа Римський дозволив транслювати ранкові меси онлайн
    Через коронавірус Папа Франциск дозволив транслювати ранкові меси

    9 березня Папа Франциск відслужив у каплиці Дому Святої Марти Божественну літургію, яка за допомогою Vatican Media транслювалася через італійські телеканали

    Папа Франциск дозволив упродовж найближчих днів транслювати ранкові Меси в прямому ефірі через коронавірус.

    Про це повідомляє Vatican News.

    «Вранці 9 березня Папа Франциск відслужив у каплиці Дому Святої Марти Божественну літургію, яка за допомогою Vatican Media транслювалася через італійські телеканали і через стрімінгові платформи в інтернеті. Єпископ Риму побажав, щоб упродовж найближчих днів його ранкові богослужіння транслювалися в прямому ефірі, висловлюючи тим самим щоденну близькість до людей, які постраждали від розповсюдження COVID-19», - йдеться в повідомленні.

    Як відомо, ранкові Святі Меси в каплиці Дому Святої Марти у Ватикані є однією з особливостей понтифікату Папи Франциска. Там він прийняв тисячі віруючих римо-католиків із різних парафій, які невеличкими групами брали участь у богослужінні, а також експромтом виступав зі стислими проповідями.

    Станом на ранок 9 березня в світі зареєстрований 110 041 випадок зараження Covid-19, 3825 осіб померли, 62 053 людини одужали.

     

    Папа Римський коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ