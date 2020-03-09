Папа Римський дозволив транслювати ранкові меси онлайн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Через коронавірус Папа Франциск дозволив транслювати ранкові меси

9 березня Папа Франциск відслужив у каплиці Дому Святої Марти Божественну літургію, яка за допомогою Vatican Media транслювалася через італійські телеканали

Папа Франциск дозволив упродовж найближчих днів транслювати ранкові Меси в прямому ефірі через коронавірус.

Про це повідомляє Vatican News.

«Вранці 9 березня Папа Франциск відслужив у каплиці Дому Святої Марти Божественну літургію, яка за допомогою Vatican Media транслювалася через італійські телеканали і через стрімінгові платформи в інтернеті. Єпископ Риму побажав, щоб упродовж найближчих днів його ранкові богослужіння транслювалися в прямому ефірі, висловлюючи тим самим щоденну близькість до людей, які постраждали від розповсюдження COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Як відомо, ранкові Святі Меси в каплиці Дому Святої Марти у Ватикані є однією з особливостей понтифікату Папи Франциска. Там він прийняв тисячі віруючих римо-католиків із різних парафій, які невеличкими групами брали участь у богослужінні, а також експромтом виступав зі стислими проповідями.