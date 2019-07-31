У кандидата на посаду глави розвідки США можуть виникнути проблеми під час призначення



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Джон Реткліфф раніше очолював невелике місто в Техані і був федеральним прокурором.

Джону Реткліффу закидають відсутність професійного досвіду і духу позапартійності для державної служби

В конгресмена Джона Реткліффа, якого Дональд Трамп планує висунути на посаду керівника розвідки США, можуть виникнути проблеми із призначенням. Оглядачі перш за все звертають увагу на те, що в політика немає відповідного досвіду, щоб координувати роботу американської розвідувальної спільноти. Мова йде про 17 різних розвідувальних організацій. Про це пише видання Federalist Times.

До обрання у Конгрес в 2014 році Джон Реткліфф очолював невелике місто в Техані і був федеральним прокурором. Із іншого боку даний конгресмен зарекомендував себе як один із найбільш палких прихильників Дональда Трампа та найбільш вороже налаштований до співробітництва із Демократичною партією в Палаті представників.

Конгресмен-демократ із штату Меріленд Джеймі Раскін заявив про те, що відповідним призначенням президент США хоче посилити свій контроль над розвідкою і змусити замовкнути тих, хто не розділяє його точку зору. Попередній директор розвідки США Ден Коутс неодноразово демонстрував незалежність, відмовляючись характеризувати ситуацію навколо КНДР і Ірану так, як її бачив Дональд Трамп. Навіть очільник республіканців в Сенаті Мітч Макконел відзначив це в свій заяві щодо відставки Дена Коутса.

Зі свого боку глава фракції Демократичної партії в Сенаті Чак Шумер заявив про те, що для Білого дому буде великою помилкою призначити на відповідну посаду людину, яка не має відповідного досвіду і відмовляється слідувати духу позапартійності в державній службі. Глава Комітету із питань розвідки Сенату Річард Бурр пообіцяв провести призначення Джона Реткліффа на посаду керівника розвідки якомога швидше. Республіканська партія має в Сенаті 53 мандати із необхідних 51 для призначення членів уряду.