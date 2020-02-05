У Карпатах намело вже понад метр снігу
Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост заметає снігом
Сьогодні на високогір'ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської області зберігається сніголавинна небезпека
В Івано-Франківській області, в гірських районах, сніговий покрив сягає 1,2 м.
Про це повідомив начальник Івано-Франківського обласного Центру з гідрометеорології Володимир Фригович.
«На метеостанції Пожижевській відучора насипало до 45 см снігу. Втім, сніговий покрив в горах значно більший. Він сягає до 1,2 м. Сніг падав всю ніч», - зазначив Фригович.
За його словами, сьогодні на Прикарпатті очікують невеликий сніг і пониження температури повітря, що стане причиною ожеледиці на дорогах.