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    У Карпатах намело вже понад метр снігу

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    Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост заметає снігом&nbsp; - У Карпатах намело вже понад метр снігу
    Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост заметає снігом 

    Сьогодні на високогір'ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської області зберігається сніголавинна небезпека

    В Івано-Франківській області, в гірських районах, сніговий покрив сягає 1,2 м.

    Про це повідомив начальник Івано-Франківського обласного Центру з гідрометеорології Володимир Фригович.

    «На метеостанції Пожижевській відучора насипало до 45 см снігу. Втім, сніговий покрив в горах значно більший. Він сягає до 1,2 м. Сніг падав всю ніч», - зазначив Фригович.

    За його словами, сьогодні на Прикарпатті очікують невеликий сніг і пониження температури повітря, що стане причиною ожеледиці на дорогах.

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    У Карпатах намело вже понад метр снігу
    У Карпатах намело вже понад метр снігу
    У Карпатах намело вже понад метр снігу
    У Карпатах намело вже понад метр снігу
    У Карпатах намело вже понад метр снігу
    У Карпатах намело вже понад метр снігу
    У Карпатах намело вже понад метр снігу
    У Карпатах намело вже понад метр снігу
    У Карпатах намело вже понад метр снігу

    Пожижевська — одна з вершин українських Карпат. Розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, у північно-західній частині хребта Чорногора, між вершинами Брескул (на північному заході) і Данцір (Данціж) (на південному сході). Висота 1822 м. На пологішому схилі у північно-східному напрямку за назвою Пожижевська полонина на висоті 1550 м розташовані сніголавинна метеостанція.

    Тим часом у ДСНС повідомили, що сьогодні на високогір'ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської області зберігається сніголавинна небезпека (3 рiвень). У горах Чернівецької області також очікується значна сніголавинна небезпека.

    Також нагадаємо, що через погіршення погодних умов «Укравтодор» запустив «гарячу лінію» для водіїв.

    ДСНС Закарпаття Івано-Франківщина Карпати (гори) снігопад повітря небезпека
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