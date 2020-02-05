У Карпатах намело вже понад метр снігу



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Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост заметає снігом

Сьогодні на високогір'ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської області зберігається сніголавинна небезпека

В Івано-Франківській області, в гірських районах, сніговий покрив сягає 1,2 м.

Про це повідомив начальник Івано-Франківського обласного Центру з гідрометеорології Володимир Фригович.

«На метеостанції Пожижевській відучора насипало до 45 см снігу. Втім, сніговий покрив в горах значно більший. Він сягає до 1,2 м. Сніг падав всю ніч», - зазначив Фригович.

За його словами, сьогодні на Прикарпатті очікують невеликий сніг і пониження температури повітря, що стане причиною ожеледиці на дорогах.

Пожижевська — одна з вершин українських Карпат. Розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, у північно-західній частині хребта Чорногора, між вершинами Брескул (на північному заході) і Данцір (Данціж) (на південному сході). Висота 1822 м. На пологішому схилі у північно-східному напрямку за назвою Пожижевська полонина на висоті 1550 м розташовані сніголавинна метеостанція.





Тим часом у ДСНС повідомили, що сьогодні на високогір'ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської області зберігається сніголавинна небезпека (3 рiвень). У горах Чернівецької області також очікується значна сніголавинна небезпека.