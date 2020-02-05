  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Через негоду в Україні понад 40 населених пунктів залишились без світла

    • Розсилка
    Через негоду в Україні понад 40 населених пунктів залишились без світла

    Бригади обленерго працюють на місці аварій

    Через ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) станом на ранок середи в Україні без електропостачання залишається 41 населений пункт у двох областях. 

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «У ніч на 5 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 41 населений пункт у двох областях, а саме: Одеська – 24, Івано-Франківська – 17», - йдеться у повідомленні. 

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    До слова, сьогодні вранці на розі вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького у центрі Києва на проїжджу частину впало дерево.

    Зазначимо, що у Києві в середу будуть значні опади переважно у вигляді мокрого снігу, налипання мокрого снігу, вранці та вдень пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця. Температура у столиці протягом доби близько 0°.

    Нагадаємо, служби Міністерства внутрішніх справ готові перекривати рух автотранспорту через погіршення погодних умов в Україні.

    Зазначимо, що погода в Україні 5 лютого зміниться під впливом південного циклону.

    Раніше синоптики повідомили, що погода у лютому 2020 року буде аномально теплою, без лютих морозів і снігопадів. Проте українцям часто докучатимуть дощі та мокрий сніг. Середня температура повітря по Україні коливатиметься у межах 0-3 градусів.

    ДСНС атмосферне явище електроенергія надзвичайні ситуації аварія рятувальники повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ