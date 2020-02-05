Через негоду в Україні понад 40 населених пунктів залишились без світла



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бригади обленерго працюють на місці аварій

Через ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) станом на ранок середи в Україні без електропостачання залишається 41 населений пункт у двох областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«У ніч на 5 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 41 населений пункт у двох областях, а саме: Одеська – 24, Івано-Франківська – 17», - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

До слова, сьогодні вранці на розі вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького у центрі Києва на проїжджу частину впало дерево.

Зазначимо, що у Києві в середу будуть значні опади переважно у вигляді мокрого снігу, налипання мокрого снігу, вранці та вдень пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця. Температура у столиці протягом доби близько 0°.

Нагадаємо, служби Міністерства внутрішніх справ готові перекривати рух автотранспорту через погіршення погодних умов в Україні.

Зазначимо, що погода в Україні 5 лютого зміниться під впливом південного циклону.

Раніше синоптики повідомили, що погода у лютому 2020 року буде аномально теплою, без лютих морозів і снігопадів. Проте українцям часто докучатимуть дощі та мокрий сніг. Середня температура повітря по Україні коливатиметься у межах 0-3 градусів.