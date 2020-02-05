Сніг, хуртовини і ожеледиця: Україну сьогодні чекають складні погодні умови



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В Україну повертається зима

У Києві в середу будуть значні опади переважно у вигляді мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, тмпература протягом доби близько 0°

Сьогодні, 5 лютого, в Україні очікуються значні дощі з переходом в мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, хуртовини та ожеледиця на дорогах, температура протягом доби від 3° тепла до 2° морозу.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«Складні погодні умови: у більшості областей значні дощі з переходом в мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця, у центральних областях вдень сильний мокрий сніг; температура протягом доби від 3° тепла до 2° морозу (в Карпатах сильний сніг, пориви вітру 20-25 м/с, сильні хуртовини, температура 2-7° морозу). У південній частині значні дощі, вітер південний з переходом на північний з поривами 17-22 м/с; температура протягом доби 3-8° тепла», - зазначається у повідомленні.

У Києві в середу будуть значні опади переважно у вигляді мокрого снігу, налипання мокрого снігу, вранці та вдень пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця. Температура у столиці протягом доби близько 0°.

Нагадаємо, служби Міністерства внутрішніх справ готові перекривати рух автотранспорту через погіршення погодних умов в Україні.

Зазначимо, що погода в Україні 5 лютого зміниться під впливом південного циклону.

Раніше синоптики повідомили, що погода у лютому 2020 року буде аномально теплою, без лютих морозів і снігопадів. Проте українцям часто докучатимуть дощі та мокрий сніг. Середня температура повітря по Україні коливатиметься у межах 0-3 градусів морозу, а на Півдні, Закарпатті та Прикарпатті – 0+3 градусів тепла.