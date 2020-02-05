Негода в Україні: «Укравтодор» запустив «гарячу лінію» для водіїв

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Дорожники організували майданчики для відстою автотранспорту на дорогах державного значення

Розпочав роботу штаб Держагентства автомобільних доріг України з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення у зв’язку з очікуваним ускладненням погодних умов.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Завчасно розпочав роботу штаб Державного агентства автомобільних доріг України з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах державного значення у зв’язку з очікуваним ускладненням погодних умов протягом 5-6 лютого 2020 року до помаранчевого (ІІ) рівня небезпечності», - йдеться у повідомленні.

До складу штабу входять представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної поліції України, Державної служби України з безпеки на транспорті, АТ «ДАК «Автомобільні дороги України», Київської обласної державної адміністрації, Київської міської державної адміністрації, Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників.

Для отримання інформації про стан проїзду й оперативного реагування на надзвичайні ситуації на автомобільних дорогах працює цілодобово «гаряча» лінія: (044) 287 11 40.

Також оприлюднено перелік майданчиків відстою автотранспорту на дорогах державного значення.

Нагадаємо, що сьогодні вночі через негоду в Україні понад 40 населених пунктів залишились без світла.

До слова, сьогодні вранці на розі вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького у центрі Києва на проїжджу частину впало дерево.

Зазначимо, що у Києві в середу будуть значні опади переважно у вигляді мокрого снігу, налипання мокрого снігу, вранці та вдень пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця. Температура у столиці протягом доби близько 0°.

Нагадаємо, служби Міністерства внутрішніх справ готові перекривати рух автотранспорту через погіршення погодних умов в Україні.

Зазначимо, що погода в Україні 5 лютого зміниться під впливом південного циклону.

Раніше синоптики повідомили, що погода у лютому 2020 року буде аномально теплою, без лютих морозів і снігопадів. Проте українцям часто докучатимуть дощі та мокрий сніг. Середня температура повітря по Україні коливатиметься у межах 0-3 градусів.