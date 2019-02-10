Рятувальники знайшли у Карпатах трьох заблукалих одеситів



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Лижники заблукали на горі Тростян

Туристи медичної допомоги не потребували

У Львівській області рятувальники розшукали трьох лижників з Одеси, які заблукали на горі Тростян.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що 9 лютого о 18:55 до рятувальників надійшло повідомлення, що спускаючись з гори Тростян заблукали троє туристів-лижників: дві жінки 1974 року народження та чоловік 1963 року народження, жителі Одеси.

Для пошукових робіт було залучено рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувальної частини загону технічної служби.

О 19:30 того ж дня туристів було знайдено. Медичної допомоги вони не потребували.

Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про лавинну небезпеку у Карпатах 11 лютого.