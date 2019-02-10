  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Рятувальники знайшли у Карпатах трьох заблукалих одеситів

    • Розсилка
    <p>Лижники заблукали на горі Тростян</p> - Рятувальники знайшли у Карпатах трьох заблукалих одеситів

    Лижники заблукали на горі Тростян

    Туристи медичної допомоги не потребували

    У Львівській області рятувальники розшукали трьох лижників з Одеси, які заблукали на горі Тростян.

    Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    Зазначається, що 9 лютого о 18:55 до рятувальників надійшло повідомлення, що спускаючись з гори Тростян заблукали троє туристів-лижників: дві жінки 1974 року народження та чоловік 1963 року народження, жителі Одеси.

    Для пошукових робіт було залучено рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувальної частини загону технічної служби.

    О 19:30 того ж дня туристів було знайдено. Медичної допомоги вони не потребували.

    Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про лавинну небезпеку у Карпатах 11 лютого.

    Читайте також
    Львівщина ДСНС Одеса рятувальники Карпати (гори)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ