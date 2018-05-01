У Карпатах знайшли мертвого іноземця по дорозі на Говерлу

Загиблий піднімався на гору в складі туристичної групи з 12 осіб

Вчора, 30 квітня, турист з міста Дніпро на гірській стежці під час сходження на гору Говерлу виявив непритомного туриста-іноземця. Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації Він подзвонив рятувальникам, які констатували смерть 66-річного жителя міста Вараждін (Республіка Хорватія).



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Загиблий піднімався на гору в складі туристичної групи з 12 осіб

Вчора, 30 квітня, турист з міста Дніпро на гірській стежці під час сходження на гору Говерлу виявив непритомного туриста-іноземця. Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації

Він подзвонив рятувальникам, які констатували смерть 66-річного жителя міста Вараждін (Республіка Хорватія). Відомо, що загиблий піднімався на гору в складі туристичної групи з 12 осіб. Обставини і причина смерті чоловіка встановлюються.

Нагадаємо, в березні рятувальники більше доби шукали в горах тіло заблукалого туриста. Як виявилося, 17 березня, разом з ще двома товаришами, він здійснював сходження на гору Піп Іван, з боку міста Рахів Закарпатської області. Врешті-решт, чоловіки заблукали.

Раніше в Івано-Франківській області рятувальники розшукали 27-річного туриста з Києва, який заблукав на високогір'ї, подорожуючи з трьома друзями з Білорусі.