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    Останні українські туристи, які затрималися в Єгипті, вилетіли в Україну

    Міністр закордонних справ і міністр інфраструктури доповіли президенту щодо ситуації з українськими туристами
    Останні українські туристи, які затрималися в єгипетському Шарм-ель-Шейху, вилетіли сьогодні ввечері в Україну.  Про це повідомив прес-секретар президента Петра Порошенка Святослав Цеголко у Twitter. «О 18:30 останні туристи з тих, хто затримався в Єгипті, вилетіли в Україну. Міністр закордонних справ і міністр інфраструктури
    • Сьогодні, 22:27
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    <p>Українські туристи в аеропорту</p> <div><small style="box-sizing: border-box; text-rendering: optimizeLegibility; font-size: 11.2px; line-height: inherit; color: #4a4a4a; font-family: Roboto, Arial; text-align: center;"><br /></small></div>

    Українські туристи в аеропорту


    Міністр закордонних справ і міністр інфраструктури доповіли президенту щодо ситуації з українськими туристами

    Останні українські туристи, які затрималися в єгипетському Шарм-ель-Шейху, вилетіли сьогодні ввечері в Україну. 

    Про це повідомив прес-секретар президента Петра Порошенка Святослав Цеголко у Twitter.

    «О 18:30 останні туристи з тих, хто затримався в Єгипті, вилетіли в Україну. Міністр закордонних справ і міністр інфраструктури доповіли президенту», - повідомив Цеголко.

    За останні дні 705 громадян України вилетіли з Шарм-ель-Шейха на батьківщину. 

    Нагадаємо, 27 квітня з технічних причин з аеропорту Шарм-ель-Шейху було затримано виліт чартерного літака авіакомпанії UM Air з 215 українськими туристами до Львова.

    Також не зміг вилетіти в Україну літак авіакомпанії Egypt Air, що був зафрахтований українським авіаперевізником. Усі пасажири були перевезені до готелю Experience Park Land, де розмістилися на ніч і були забезпечені водою та їжею.

    Президент Петро Порошенко доручив МЗС та мінтрансу посприяти безкоштовному розміщенню туристів, які не змогли вилетіти додому, в місцевих готелях і допомогти їм повернутися з відпочинку в Єгипті.

    Частина туристів була переправлена рейсами у Львів, решту українців планували доставити у Київ.

    30 квітня у МЗС повідомили, що українські туристи вилетіли додому.

    У МЗС також розповіли, що треба робити, коли в аеропорту трапляється форс-мажор.

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