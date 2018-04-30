Останні українські туристи, які затрималися в Єгипті, вилетіли в Україну
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Українські туристи в аеропорту
Міністр закордонних справ і міністр інфраструктури доповіли президенту щодо ситуації з українськими туристами
Останні українські туристи, які затрималися в єгипетському Шарм-ель-Шейху, вилетіли сьогодні ввечері в Україну.
Про це повідомив прес-секретар президента Петра Порошенка Святослав Цеголко у Twitter.
«О 18:30 останні туристи з тих, хто затримався в Єгипті, вилетіли в Україну. Міністр закордонних справ і міністр інфраструктури доповіли президенту», - повідомив Цеголко.
О 18.30 останні туристи, з тих, хто затримався в Єгипті, вилетіли до України. - Міністр закордонних справ та Міністр інфраструктури доповіли Президенту— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 30 квітня 2018 р.
За останні дні 705 громадян України вилетіли з Шарм-ель-Шейха на батьківщину.
Нагадаємо, 27 квітня з технічних причин з аеропорту Шарм-ель-Шейху було затримано виліт чартерного літака авіакомпанії UM Air з 215 українськими туристами до Львова.
Також не зміг вилетіти в Україну літак авіакомпанії Egypt Air, що був зафрахтований українським авіаперевізником. Усі пасажири були перевезені до готелю Experience Park Land, де розмістилися на ніч і були забезпечені водою та їжею.
Президент Петро Порошенко доручив МЗС та мінтрансу посприяти безкоштовному розміщенню туристів, які не змогли вилетіти додому, в місцевих готелях і допомогти їм повернутися з відпочинку в Єгипті.
Частина туристів була переправлена рейсами у Львів, решту українців планували доставити у Київ.
30 квітня у МЗС повідомили, що українські туристи вилетіли додому.
У МЗС також розповіли, що треба робити, коли в аеропорту трапляється форс-мажор.