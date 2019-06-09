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    У Казахстані почалися вибори президента

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    У Казахстані почалися вибори президента

    Учасниками президентських перегонів є сім кандидатів

    Позачергові вибори президента проходять в Казахстані в неділю, 9 червня. Виборчі дільниці відкрилися по всій країні о 07:00 і працюватимуть до 20:00.

    Учасниками президентських перегонів є сім кандидатів, включаючи чинного главу держави Касима-Жомарта Токаєва. Політик є абсолютним лідером соціологічних опитувань, за нього готові голосувати 72,7% виборців.

    На другій позиції з великим відставанням - кандидат від громадського об'єднання Доля нації, опозиціонер Аміржан Косанов - 7,9%. Третє місце у першій в історії країни кандидата-жінки Данії Єспаєвої -5,4% (партія Ак Жол).

    Президента в Казахстані обирають на п'ять років. Для перемоги кандидату необхідно набрати більше 50% голосів виборців. Якщо жодному з кандидатів не вдасться подолати цей бар'єр, буде призначено другий тур. Вибори визнаються такими, що відбулися, за будь-якої явки виборців.

    вибори
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