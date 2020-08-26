У Києві анонсували протест проти «брехливої пандемії коронавірусу»



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У Києві відбудеться протест проти коронавірусу

Організатори обіцяють телеміст між Берліном і містами України

29 серпня в Київі на Софіївській площі відбудеться «Міжнародний протест проти брехливої пандемії коронавірусу і карантинного терору!».

Про це повідомляється на Facebook-сторінці акції.

«Ми за Україну без карантину! За життя без масок! За збереження очної форми навчання! За збереження малого та середнього бізнесу! За вільний вибір медичного втручання!», - йдеться в анонсі.

Порядок мирного зібрання:

Автопробіг «Стоп карантин - стоп геноцид!»

Очікується участь понад 10.000 людей.

Приймають участь Хмельницький, Львів, Одеса, Черкаси, Запоріжжя, Херсон, Дніпро та ін.

Телеміст між Берліном і містами України.

Зазначається, що активісти висунуть «вимоги щодо припинення карантину, психологічного та економічного терору, відновлення повноцінної діяльності всіх сфер економіки та охорони здоров'я заради благополуччя всіх громадян України! Дотримання конституційних прав людей на гідне життя, роботу і захист держави від антиконституційних дій чиновників!».

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 26 серпня за минулу добу на коронавірус захворіли 1670 людей, це на 12 людей більше, ніж учора (1 658). Одужали за добу 584 людини (вчора 346), померли – 36 (вчора 25). Загалом від початку пандемії одужали 53 454 українці, померло – 2 354 людини. Від початку пандемії захворіли 110 085 українців.

Коронавірус в Україні

Всього 110085

Хворіють 54277

Одужали 53454

Померли 2354

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