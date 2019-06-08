У Києві біля Труханового острова загасили пожежу на судні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Капітан та екіпаж судна не постраждали

У Києві біля Труханового острова працівники річкового підрозділу загасили пожежу на судні, яке стало на аварійну зупинку.

Про це повідомляється на сайті ГУ Нацполіції Київської області.

«Оперативно прибувши на місце події, правоохоронці загасили вогонь. У результаті капітан та екіпаж судна не постраждали. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини та причини цього інциденту», - йдеться у повідомленні.

Окрім того, правоохоронці врятували життя чоловіку, котрий не розрахувавши сили, почав тонути. Інший потерпілий потребував допомоги, коли у нього закінчилося пальне і його катер почало зносити течією.

А близько другої години ночі до річкових поліцейських за допомогою звернувся чоловік, який розповів, що в його катері закінчилося пальне і він дрейфує за течією річки. Обстеживши акваторію Дніпра, поліцейські виявили цей водний транспорт, який відразу відбуксировали, а заявнику надали необхідну допомогу.

Також під час патрулювання Дніпра в Подільському районі працівники водної поліції виявили громадянина, котрий близько 22:30 керував судном у стані алкогольного сп'яніння.

Затриманий надав пояснення та здав тест на алкоголь - і на нього склали протокол за ч. 6 ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення).