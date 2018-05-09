У Києві директора «Росспівробітництва» облили екскрементами (відео)

Директор «Росспівробітництва» Костянтин Воробйов звинуватив у нападі «радикалів»

У Києві облили екскрементами та зеленкою директора «Росспівробітництва» Костянтина Воробйова. Про це повідомив волонтер «Народного тилу» і донедавна член зведених мобільних груп по боротьбі з контрабандою у зоні проведення АТО Родіон Шовкошитний. За його словами, він став випадковим свідком інциденту. «Я зовсім



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Директор «Росспівробітництва» Костянтин Воробйов звинуватив у нападі «радикалів»

У Києві облили екскрементами та зеленкою директора «Росспівробітництва» Костянтина Воробйова. Про це повідомив волонтер «Народного тилу» і донедавна член зведених мобільних груп по боротьбі з контрабандою у зоні проведення АТО Родіон Шовкошитний.

За його словами, він став випадковим свідком інциденту.

«Я зовсім випадково опинився поруч. Сидів собі в машині, читав філософські трактати німецьких класиків, якраз по радіо грала композиція гурту «Пирятин» «Арта». Аж раптом щось сталося, підлітають якісь невідомі патріоти, команда добра і радості, С14 - і зеленкою його, і гівном його. Я людина вихована, прикрутив радіо, відклав трактат, зняв пенсне. Вийшов перепитати, чи все в порядку», - написав Шовкошитний у Facebook.

Російські державні ЗМІ вже підтвердили інцидент. За словами самого Воробйова, все сталося, коли він йшов покладати квіти до Вічного вогню. Інцидент стався у центрі Києва. Воробйов звинуватив у нападі «радикалів».

Нагадаємо, 18 лютого націоналісти камінням і яйцями закидали будівлю організації «Росспівробітництво».