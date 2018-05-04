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    У Києві націоналісти привели до СБУ бразильця - екс-бойовика «ДНР»

    В Службі безпеки повідомили, що наразі «розбираються у ситуації»
    Представники націоналістичної організації C14 затримали у Києві колишнього бойовика «ДНР», громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргхі та доставили його до управління Служби безпеки. Про це повідомив у соцмережі Facebook активіст C14 Євген Карась. За словами Карася, Лусваргхі схопили на території посольства Бразилії у Києві та відвели до
    • Сьогодні, 17:31
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    Скріншот з відео

    В Службі безпеки повідомили, що наразі «розбираються у ситуації»

    Представники націоналістичної організації C14 затримали у Києві колишнього бойовика «ДНР», громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргхі та доставили його до управління Служби безпеки.

    Про це повідомив у соцмережі Facebook активіст C14 Євген Карась.

    За словами Карася, Лусваргхі схопили на території посольства Бразилії у Києві та відвели до будівлі СБУ на вул.Володимирській.

    Громадське веде пряму трансляцію з-під будівлі СБУ.

    Серед тих, хто брав участь у затриманні колишнього бойовика, також є представники «Національного корпусу».

    «Нехай виходить хтось старший і забирає його! Ми не розуміємо, як він опинився у Києві», — вигукують учасники націоналістичної організації.

    В СБУ повідомили, що наразі «розбираються у ситуації».

    Джерело: Громадське

    бойовики на Донбасі СБУ ДНР націоналісти
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