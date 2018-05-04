У Києві націоналісти привели до СБУ бразильця - екс-бойовика «ДНР»

В Службі безпеки повідомили, що наразі «розбираються у ситуації»

Представники націоналістичної організації C14 затримали у Києві колишнього бойовика «ДНР», громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргхі та доставили його до управління Служби безпеки. Про це повідомив у соцмережі Facebook активіст C14 Євген Карась. За словами Карася, Лусваргхі схопили на території посольства Бразилії у Києві та відвели до



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Скріншот з відео

В Службі безпеки повідомили, що наразі «розбираються у ситуації»

Представники націоналістичної організації C14 затримали у Києві колишнього бойовика «ДНР», громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргхі та доставили його до управління Служби безпеки.

Про це повідомив у соцмережі Facebook активіст C14 Євген Карась.

За словами Карася, Лусваргхі схопили на території посольства Бразилії у Києві та відвели до будівлі СБУ на вул.Володимирській.

Громадське веде пряму трансляцію з-під будівлі СБУ.

Серед тих, хто брав участь у затриманні колишнього бойовика, також є представники «Національного корпусу».

«Нехай виходить хтось старший і забирає його! Ми не розуміємо, як він опинився у Києві», — вигукують учасники націоналістичної організації.

В СБУ повідомили, що наразі «розбираються у ситуації».

Джерело: Громадське