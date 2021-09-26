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    У Києві поховали голову Білоруського дому в Україні Віталія Шишова

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    Активіста поховали після проведення усіх експертиз - У Києві поховали голову Білоруського дому в Україні Віталія Шишова
    Активіста поховали після проведення усіх експертиз
    фото Беларускі Дом ва Украіне / Telegram

    Активіста змогли поховати лише на 55-й день після смерті

    У Києві 26 вересня пройшов похорон голови Білоруського дому в Україні Віталія Шишова, якого знайшли повішеним 3 серпня. Про це повідомляє пресслужба Білоруського дому в Telegram.

    За спільним рішенням, на похороні були присутні лише близькі. У неділю, 3 жовтня, пройде відкрита поминальна служба по Віталію Шишову.

    На Майдані Незалежності в Києві пройшла акція пам'яті загиблого. У Білоруському домі заявили, що його тіло видали для поховання тільки в неділю, на 55-й день після смерті.

    Нагадаємо, 3 серпня в парку у Святошинському районі Києва знайшли повішеним голову громадської організації «Білоруський дім в Україні» Віталія Шишова. Чоловік зник 2 серпня: вийшов на пробіжку і не повернувся.

    Організація «Білоруський дім в Україні» заявляє, що за Віталієм Шишовим стежили і що поліція про це знала.

    Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заперечив свою причетність до смерті глави «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова.

    До слова, друг загиблого білоруського активіста Шишова висунув версію його загибелі.

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    Теги: Білорусь Київ вбивство смерть активісти Україна поліція поховання
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    У Києві поховали голову Білоруського дому в Україні Віталія Шишова