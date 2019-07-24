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    У Києві прощаються з одним із «батьків Конституції» - Віктором Мусіякою (фото)

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    <p>Церемонія прощання з Мусіякою проходитиме до 12 години в клубі Кабінету міністрів</p> - У Києві прощаються з одним із «батьків Конституції» - Віктором Мусіякою (фото)

    Церемонія прощання з Мусіякою проходитиме до 12 години в клубі Кабінету міністрів

    Віктор Мусіяка помер у віці 73 років

    У Києві в середу, 24 липня, проходить прощання з юристом і політичним діячем Віктором Мусіякою, який є одним із авторів Конституції України.

    Церемонія прощання проходитиме до 12 години в клубі Кабінету міністрів України, що на вулиці Інститутській.

    Попрощатися з Мусіякою прийшли екснардепи, політологи та експерти – серед них були помічені Микола Мартиненко, Валерій Карпунцов, Давид Жванія, Микола Сунгуровський.

    Також прибули заступник голови Адміністрації президента Олексій Гончарук і спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

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    У Києві прощаються з одним із «батьків Конституції» - Віктором Мусіякою (фото)
    У Києві прощаються з одним із «батьків Конституції» - Віктором Мусіякою (фото)
    У Києві прощаються з одним із «батьків Конституції» - Віктором Мусіякою (фото)
    У Києві прощаються з одним із «батьків Конституції» - Віктором Мусіякою (фото)
    У Києві прощаються з одним із «батьків Конституції» - Віктором Мусіякою (фото)
    У Києві прощаються з одним із «батьків Конституції» - Віктором Мусіякою (фото)
    У Києві прощаються з одним із «батьків Конституції» - Віктором Мусіякою (фото)
    У Києві прощаються з одним із «батьків Конституції» - Віктором Мусіякою (фото)
    У Києві прощаються з одним із «батьків Конституції» - Віктором Мусіякою (фото)
    У Києві прощаються з одним із «батьків Конституції» - Віктором Мусіякою (фото)
    У Києві прощаються з одним із «батьків Конституції» - Віктором Мусіякою (фото)
    У Києві прощаються з одним із «батьків Конституції» - Віктором Мусіякою (фото)
    У Києві прощаються з одним із «батьків Конституції» - Віктором Мусіякою (фото)
    У Києві прощаються з одним із «батьків Конституції» - Віктором Мусіякою (фото)
    У Києві прощаються з одним із «батьків Конституції» - Віктором Мусіякою (фото)
    У Києві прощаються з одним із «батьків Конституції» - Віктором Мусіякою (фото)
    У Києві прощаються з одним із «батьків Конституції» - Віктором Мусіякою (фото)
    У Києві прощаються з одним із «батьків Конституції» - Віктором Мусіякою (фото)

    Віктор Мусіяка помер у віці 73 років 22 липня. За попередніми даними, причиною смерті став інфаркт.

    Мусіяка - автор близько 120 наукових праць, один із авторів Конституції України.

    В останні роки Мусіяка був науковим консультантом Центру Разумкова з правових питань.

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