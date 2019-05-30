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    У Києві пройшов Національний молитовний сніданок (фото)

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    <p>Національний сніданок України в цьому році став найбільшим в Європі</p> - У Києві пройшов Національний молитовний сніданок (фото)

    Національний сніданок України в цьому році став найбільшим в Європі

    Фото: Ігор Рець, «Сьогодні»

    Сніданок розпочався з хвилини мовчання за загиблими гірниками у Львівській області та захисниками України на Донбасі

    В Українському домі в Києві сьогодні, 30 травня, пройшов VIII Національний молитовний сніданок за участю перших осіб держави, народних депутатів України, членів уряду, депутатів парламентів країн Євросоюзу і США, представників дипломатичних місій, релігійних і громадських організацій.

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    У Києві пройшов Національний молитовний сніданок (фото)
    У Києві пройшов Національний молитовний сніданок (фото)
    У Києві пройшов Національний молитовний сніданок (фото)
    У Києві пройшов Національний молитовний сніданок (фото)
    Фото: Ігор Рець, «Сьогодні»

    Сніданок розпочався з хвилини мовчання за загиблими гірниками у Львівській області та захисниками України на Донбасі.

    Національний сніданок України в цьому році став найбільшим в Європі – в ньому взяли участь близько 1000 осіб. Зокрема, гостем заходу став конгресмен США від штату Мічиган Тім Волберг, керівник делегації Духовної ради Білого дому Джеймс Гарлоу, стратег і радник президента США Рональда Рейгана Марк Нутл.

    Крім того, в Молитовному сніданку взяли участь відомі представники української творчої інтелігенції. Зокрема, до заходу приєднався актор Михайло Хома (DZIDZIO), соліст гурту «Мандри» Сергій Фоменко та лідер рок-гурту «Друга Ріка» Валерій Харчишин.

    Як відомо, вже понад 60 років Молитовні сніданки за участю президентів, керівників урядів та парламентів регулярно проводяться в США і країнах Європейського союзу.

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