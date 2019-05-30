У Києві пройшов Національний молитовний сніданок (фото)



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Національний сніданок України в цьому році став найбільшим в Європі Фото: Ігор Рець, «Сьогодні»

Сніданок розпочався з хвилини мовчання за загиблими гірниками у Львівській області та захисниками України на Донбасі

В Українському домі в Києві сьогодні, 30 травня, пройшов VIII Національний молитовний сніданок за участю перших осіб держави, народних депутатів України, членів уряду, депутатів парламентів країн Євросоюзу і США, представників дипломатичних місій, релігійних і громадських організацій.

Сніданок розпочався з хвилини мовчання за загиблими гірниками у Львівській області та захисниками України на Донбасі.

Національний сніданок України в цьому році став найбільшим в Європі – в ньому взяли участь близько 1000 осіб. Зокрема, гостем заходу став конгресмен США від штату Мічиган Тім Волберг, керівник делегації Духовної ради Білого дому Джеймс Гарлоу, стратег і радник президента США Рональда Рейгана Марк Нутл.

Крім того, в Молитовному сніданку взяли участь відомі представники української творчої інтелігенції. Зокрема, до заходу приєднався актор Михайло Хома (DZIDZIO), соліст гурту «Мандри» Сергій Фоменко та лідер рок-гурту «Друга Ріка» Валерій Харчишин.

Як відомо, вже понад 60 років Молитовні сніданки за участю президентів, керівників урядів та парламентів регулярно проводяться в США і країнах Європейського союзу.