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Рух через ДніпроГЕС повністю зупинили: маршрути об'їзду

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Рух через ДніпроГЕС повністю зупинили: маршрути об'їзду
Гребля ДніпроГЕС у Запоріжжі
фото з відкритих джерел

Водіям доведеться користуватися альтернативними переправами через острів Хортиця

У Запоріжжі повністю перекрили рух транспорту через греблю ДніпроГЕС в обох напрямках. Водіям пропонують три альтернативні маршрути для об'їзду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію.

За інформацією обласної військової адміністрації, проїзд греблею ДніпроГЕС наразі закритий для всіх транспортних засобів в обох напрямках. Коли саме відновлять рух, поки не повідомляють.

Для об'їзду перекритої ділянки водіям рекомендують скористатися трьома переправами:

  • Арковим мостом на острові Хортиця;
  • Вантовим мостом;
  • мостом імені Преображенського.

В адміністрації закликають автомобілістів заздалегідь планувати маршрути та враховувати обмеження під час пересування містом. Про відкриття проїзду через греблю обіцяють повідомити додатково.

Чому в Запоріжжі обмежують рух мостами

Перекриття ДніпроГЕС відбувається на тлі посилених заходів безпеки в місті. Напередодні, 13 листопада, Запорізька міська рада оприлюднила попередження патрульної поліції про можливі тимчасові обмеження руху мостами та греблею. Влада пояснила їх необхідністю захистити життя і здоров'я людей.

У повідомленні водіїв закликали не накопичувати автомобілі поблизу мостів, а в разі перекриття обирати альтернативні маршрути та виконувати вказівки правоохоронців.

Водіям також нагадали про правила поведінки під час повітряної тривоги: необхідно залишити автомобіль у безпечному місці та пройти до найближчого укриття. Перебувати поблизу мостів та інших потенційно небезпечних об'єктів у цей час не рекомендують.

Як змінювався рух через греблю

Обмеження на ДніпроГЕС запроваджували поступово. Увечері 13 листопада поліція повідомляла, що транспорт може проїжджати греблею лише з лівого берега на правий. Для об'їзду тоді також пропонували Арковий, Вантовий мости та міст Преображенського. Згодом рух закрили повністю.

Запоріжжя під ударами

Попередження про можливі перекриття пролунало в день, коли Росія атакувала Запоріжжя. Унаслідок удару по п'ятиповерхівці в Космічному районі кількість поранених зросла до 50, серед них восьмеро дітей. Зранку 13 листопада під час атаки на житлові будинки загинув 17-річний хлопець. 

Дамба ДніпроГЕС уже ставала ціллю російських ударів. 22 березня 2024 року ракета влучила в тролейбус, який їхав греблею, а після атаки 1 червня того ж року станція опинилася в критичному стані

Нагадаємо, 6 жовтня російські війська атакували один із мостів через Дніпро у Запоріжжі. Після удару рух переправою тимчасово перекрили. Тоді постраждали п'ятеро людей, серед яких двоє працівників Червоного Хреста.

А 7 жовтня російські війська атакували об'єкт транспортної інфраструктури Запоріжжя. Через наслідки удару рух Вантовим мостом тимчасово перекрили, а об'їзд організували через Арковий міст, греблю ДніпроГЕС та міст імені Преображенського. Тоді постраждали п'ятеро людей.

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Теги: Запоріжжя річка Дніпро водій дорожній рух міст

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