Дитсадки в Україні чекають зміни: що пропонує МОН

Уряд пропонує розвивати мінісадки та мобільні дитсадки, запровадити програму «єСадок» і покращити умови праці вихователів

Міністерство освіти і науки пропонує для громадського обговорення проєкт Стратегії розвитку дошкільної освіти в Україні на 2027–2033 роки. Документ визначає три взаємопов'язані стратегічні цілі, показники їх досягнення та план заходів із реалізації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Освіта.ua».

Згідно з проєктом Стратегії, за 2021–2024 роки кількість дітей, які відвідують дитячі садки, скоротилася з 1,11 млн до 780,5 тис. – майже на 30%. За цей самий період кількість закладів дошкільної освіти зменшилася з 14 974 до 12 921.

Одним із головних завдань Стратегії є розширення доступу дітей до дошкільної освіти. Зокрема, МОН пропонує збільшити охоплення дітей віком від народження до трьох років із 12% до 45%, а дітей віком від трьох до шести років – із 42% до 96%.

Для цього передбачається розвивати не лише традиційні дитячі садки, а й альтернативні форми організації дошкільної освіти. Серед них – мінісадки, мобільні та сімейні дитсадки, ясла й інші передбачені законодавством форми догляду за дітьми.

Окремий напрям стосується фінансової підтримки батьків. У плані заходів до Стратегії передбачено запровадження механізму грошової підтримки за програмою «єСадок» через портал «Дія». Реалізувати його пропонують до кінця 2029 року. Водночас у проєкті поки не визначено розмір виплат, умови їх отримання та категорії батьків, які зможуть скористатися підтримкою.

Стратегія також передбачає поліпшення фінансових умов праці педагогічних працівників дошкільної освіти. Зокрема, документ містить завдання щодо прогнозування кадрових потреб, збалансування кількості працівників у закладах і розширення можливостей професійного навчання.

За наведеними в проєкті даними, кількість педагогічних працівників дошкільної освіти за 2021–2024 роки скоротилася зі 138,8 тис. до 111,4 тис. – на 19,7%.

Ще один напрям Стратегії – перегляд підходів до фінансування дошкільної освіти. МОН пропонує поступово перейти від фінансування утримання наявної мережі закладів до моделі, яка враховуватиме потреби дітей, обсяг і якість послуг.

Документ також містить плани розширити доступ до дошкільної освіти дітей з особливими освітніми потребами. Зокрема, МОН пропонує збільшити частку таких дітей, охоплених дошкільною освітою.

Стратегія розрахована на 2027–2033 роки. Наразі йдеться про проєкт документа, а не про остаточно затверджений план державної політики.

Раніше «Главком» повідомляв, що у Києві планують оновити систему онлайн-запису дітей до дитячих садків. Новий сервіс мали запустити у травні 2026 року. Він передбачає об'єднання освітніх послуг на єдиному міському порталі та спрощення процедури реєстрації.