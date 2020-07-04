  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Німеччині роздумують над поверненням до обов’язкового призову до армії

    • Розсилка
    У Німеччині роздумують над поверненням до обов’язкового призову до армії
    Фото Deutsche Welle

    Наступного року планується досить інтенсивно обговорити питання призову до армії з німецькими законодавцями

    Нова уповноважена Бундестагу з питань армії Єва Геґль хоче обговорити можливість повернення до загальної військової повинності.

    Про це вона сказала в інтерв’ю журналістам німецької групи видань Funke, повідомляє Deutsche Welle.

    Її заява стала відповіддю на нещодавні повідомлення ЗМІ про виявлення осередку правого екстремізму в Бундесвері.

    «Гадаю, що це величезна помилка, що обов’язкову військову службу скасували. Навіть тоді існували побоювання, що правий екстремізм потужніше розвиватиметься в професійній армії, ніж в армії за призовом», – сказала вона.

    Однак можливе повернення до обов’язкової військової служби має бути справедливим, і необхідно обговорювати питання про обов’язкову службу в рівній мірі і для чоловіків, і для жінок, наголосила уповноважена Бундестагу. 

    Наступного року вона хоче досить інтенсивно обговорити це питання з німецькими законодавцями. Саме 2021 рік знаменує десяту річницю призупинення обов’язкової військової служби.

    На заяву Геґль відразу відреагували з опозиційного табору. Лідер фракції Лівої партії у Бундестазі Дітмар Бартш заперечив, що «правоекстремізм та терористичні фантазії насильства» у Бундесвері не перебувають у причинно-наслідковому зв’язку зі скасуванням обов’язкової військової служби. «Радше, це пов’язано з тією культурою у Бундесвері, яка десятиліттями допускала і толерувала це», – прокоментував Бартш. 

    У Вільній демократичній партії заявили, що військова повинність, з безпекової точки зору, не принесе жодних переваг. «Вона лише споживатиме великі кадрові та фінансові ресурси», – пояснив партійний експерт з безпекових питань Тобіас Лінднер.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів хоче відтермінувати призов на військову службу для співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Уряд вніс до Верховної ради відповідний проєкт закону.

    Читайте також:
    Україна в ОБСЄ: Росія зосередила на кордоні три групи військ для можливого наступу
    Німеччина армія уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ